¿Qué tiempo hará este puente?

Puente con tiempo estable y temperaturas suaves en casi toda España, excepto en Galicia, donde seguirán las lluvias y el viento

El puente de diciembre llega con tiempo bastante tranquilo para la mayor parte de España, ideal para quienes planean escapadas o actividades al aire libre. Según el meteorólogo Gabriel Valcárcel, la excepción será Galicia, donde lloverá prácticamente todos los días y las precipitaciones se acompañarán de viento fuerte y olas de más de 5 metros en la fachada atlántica.

En el resto del país, el tiempo será estable aunque con nubosidad abundante. Mañana se esperan nubes en el centro y oeste, acompañadas de algunas nieblas, y solo podrían caer gotas aisladas. Hacia el este, los cielos estarán más abiertos.

A medida que avance el puente, los cielos se despejarán en el Mediterráneo y Andalucía durante el domingo y el lunes, mientras que en el centro y oeste las nubes persistirán, aunque se abrirán claros por las tardes.

Temperaturas suaves y actividades al aire libre

Los planes costeros en el Mediterráneo y Andalucía tendrán cielos despejados tanto el domingo como el lunes y temperaturas cercanas a los 24 grados, ideales para paseos, terrazas o excursiones.

En el centro y el oeste habrá más nubes y algunas nieblas matinales, aunque las tardes traerán claros que permitirán disfrutar del aire libre.

Quienes planeen salir podrán desprenderse de capas de abrigo, ya que no habrá frío, ni heladas al amanecer ni temperaturas bajas en las horas centrales del día. Para el sábado se esperan máximas de 24 grados en Valencia y Málaga, y hasta 20 grados en el Cantábrico, donde, eso sí, se mantiene oleaje intenso, por lo que se recomienda precaución al acercarse a la costa.

Alerta amarilla en Galicia

En Galicia, el fin de semana requerirá planes bajo techo. En las Rías Baixas, a partir de las 15:00 se ha activado una alerta amarilla por lluvias, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones persistirán durante todo el puente y se espera que el lunes haya solo una pequeña tregua, ya que el martes entrará un nuevo frente que volverá a dejar lluvias intensas. En el sur de Galicia, los acumulados podrían alcanzar 200 litros por metro cuadrado en una semana, acompañados de viento fuerte y olas de más de 5 metros.