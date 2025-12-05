Marta Egea 05 DIC 2025 - 10:00h.

Las hipotecas verdes bonifican la compra o reforma de viviendas con Certificado Energético Eficiente A o B

Las “hipotecas verdes” prometen tipos de interés algo menos si se compra (o rehabilita) una vivienda eficiente y, de paso, este tipo de vivienda ayuda a ahorrar en luz y calefacción. En 2025, Europa ha endurecido el calendario para reducir el consumo energético de los edificios y España mantiene incentivos fiscales y ayudas a la rehabilitación. En teoría, suena perfecto: se paga menos por la hipoteca y también cada mes por los suministros. Pero, como siempre, la trampa está en la letra pequeña.

Una “hipoteca verde” es un producto con condiciones verificables: el banco pide un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) alto (A, y a veces B) o evidencia de que la reforma reducirá de verdad el consumo. A cambio, ofrece unas bonificaciones: unas décimas de punto en el tipo de interés, rebaja o eliminación de comisiones y, en ciertos casos, facilidades para financiar la obra. Ese “premio” existe, pero no siempre es algo espectacular. De hecho, en España ha habido periodos en los que las hipotecas verdes no eran más baratas que las estándar, por lo que hay que comparar TAE, vinculaciones y gastos con lupa.

Cómo funcionan las hipotecas verdes

La “llave” de una hipoteca verde es acreditar la eficiencia del inmueble. Las entidades piden el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) con letra A o B (algunas exigen A para obra nueva) y, si es rehabilitación, que tras la obra se aporte un nuevo CEE que refleje la mejora. Varias también admiten sellos internacionales, LEED o Passive House, además del CEE.

En documentación, además del CEE y la tasación habitual, van a pedir una memoria de reforma (si aplica) y los justificantes técnicos. Si se van a aprovechar las deducciones fiscales estatales por eficiencia energética, hay que recordar que para aplicarlas en la renta, el certificado “posterior a obra” debe estar emitido antes del 1 de enero de 2026 (obras hasta el 31 de diciembre), según la Agencia Tributaria.

La bonificación suele materializarse en décimas de punto en el TIN, además de gestos como tasación sin coste o comisiones reducidas/eliminadas. Un matiz importante: en España, la ventaja de precio de las hipotecas verdes no siempre ha estado clara.

El V Estudio de Finanzas Verdes de ASUFIN (2024) detectó que, de media, los tipos de las hipotecas verdes habían bajado más despacio que los del mercado y en algunos cortes, incluso resultaban más caros que una hipoteca convencional. Estas hipotecas verdes solo compensan cuando se suma esta pequeña bonificación con un ahorro energético y las deducciones o ayudas que se puedan solicitar, más que por una sola rebaja notable en el TIN.

Quién ofrece hipotecas verdes en España

Antes de mirar bancos, un truco bastante útil es tener a mano el CEE A o B de la vivienda, o el plan de reforma que justifique que se alcanzará esa calificación. Casi todas las entidades lo piden para aplicar la bonificación. Cuando se trata de reformas, suelen aceptar un CEE inicial y, después de finalizar la obra, un CEE final (a veces dan de 6 a 12 meses para aportarlo).

Los documentos que conviene preparar son, como hemos mencionado ya el CEE (tanto anterior como posterior en caso de obra), memoria técnica y presupuesto de la reforma, tasación actualizada, escrituras y nota simple, y también justificantes de ingresos.

CaixaBank - Hipoteca Eficiente

Permite comprar y reformar en el mismo préstamo si la obra mejora el CEE. Suele ofrecer una pequeña rebaja de tipo y, en campañas, tasación sin coste. Es útil si se quiere financiar aislante, ventanas o paneles y cerrar todo con una sola cuota.

BBVA - Hipoteca Casa Eficiente

Está pensada para viviendas con CEE A o B (obra nueva o segunda mano ya eficiente). Se debe aportar el certificado y se accede a condiciones bonificadas frente a su hipoteca estándar. Suelen insistir mucho en el ahorro energético como parte del argumento, es decir, menos gasto mensual es igual a mayor margen para pagar la cuota de la hipoteca.

Banco Santander - Bonificación por CEE o sellos

Este banco mejora el precio si se presenta CEE A o B o sellos equivalentes. Es interesante para obra nueva certificada o reformas profundas.

Bankinter - Línea “eco”/ Casa Eficiente

En productos ligados a alta calificación, puede eliminar apertura o ajustar diferencia según perfil y vinculaciones. Pide evidencias de eficiencia y suele moverse hasta el 80% del valor de la tasación como el resto del mercado.

Mediolanum - Freedom Green

Opciones fija, mixta o variable para inmuebles con certificación alta, con financiación habitual hasta el 80%. Es muy útil si se busca flexibilidad de plazos y se quiere una oferta “verde” también en formatos mixtos.

Triodos Bank - Tipo ligado al CEE

Es un modelo pionero: cuanto mejor el CEE, mejor el tipo de interés. Si ya se compra en A/B o se va a subir de letra con la reforma, su esquema hace muy visible la recompensa en precio.

Otras entidades como ING o EVO, lanzan campañas puntuales, pero siempre conviene mirar las fichas legales y comparar siempre en el mismo día, con igual plazo, porcentaje préstamo-valor y vinculaciones para que la TAE sea comparable.