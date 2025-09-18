La luz ha subido siete veces más que la media europea en agosto a pesar del empuje de las renovables

Las compañías eléctricas alertan de una saturación de redes que pone en riesgo las inversiones millonarias

Hace cerca de un año que nuestro país presume de pagar la factura de la luz más barata de Europa. Agosto has sido el mes que rompe la racha con la intensa subida que ha registrado el precio de la electricidad, siete veces más que la de la Unión Europea. Todo a pesar de la fuerte contribución de la energía renovable, informa en el vídeo Cristina Montalvo.

Aunque en agosto hubo mucha energía generada con fotovoltaica, que es energía muy barata, y eso se reflejó solo en una parte de la factura, la de los precios del mercado mayorista que bajó considerablemente respecto al año pasado. Pero no compensó otras dos cosas que han aumentado considerablemente en nuestro recibo y que han hecho que la electricidad se haya encarecido casi un 15% en un año.

La subida es siete veces más que la media de la UE y contrasta con las principales economías de la zona euro, donde están pagando la luz más barata que el año pasado.

Las dos claves que han hecho 'engordar' la factura de la luz

Una de ellas es la recuperación del 21% del IVA, que el verano anterior aun estaba en el 10%. Y esto tiene mucho peso. Si eliminamos esos efectos de los impuestos en el recibo la subida habría sido mucho más moderada y en línea con la media europea. Pero hay otro efecto muy importante.

Desde el apagón, el sistema está operando en modo reforzado, es decir, con el apoyo de las centrales de gas que son más estables. Pero también más caras. Eso se traslada a la parte de la factura que incluye los costes y que es más abultada desde mayo. Se ve en el gráfico del grupo ASE, donde se aprecia ese sobrecoste de casi siete euros por megavatio hora.

La patronal de las eléctricas echa las culpas a la Red Eléctrica del apagón

Pese a estos datos, España sigue entre los más competitivos frente a Italia o Centroeuropa. Esto es gracias a las ventajas que nos da tener las renovable en el mix. Pero desde junio, los precios de la luz en España son más caros que los que marca Francia.

En cuanto a las causas del apagón, la patronal de las eléctricas ha participado en la comisión del Senado que investiga lo que sucedió ese día y ha echado todas las culpas a Red Eléctrica por no haber acoplado toda la capacidad necesaria para controlar la tensión. Una capacidad que se refuerza con esas centrales de gas. Hace justo una semana, la responsable de la red eléctrica culpó del apagón a las eléctricas por un "experimento" realizado en una planta fotovoltaica de Extremadura.