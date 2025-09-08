En la actualidad no se conoce cuál es la capacidad real de las redes para estos proyectos

Las compañías eléctricas han alertado de que la saturación de las redes está frenando numerosos proyectos y poniendo en riesgo inversiones millonarias aquí en nuestro país. Según informa Cristina Montalvo, desde 2020 se han incrementado mucho las peticiones de acceso y conexión a las redes eléctricas.

En buena medida esto ha ocurrido porque las empresas ven una oportunidad en los bajos precios de la luz en España que se han producido en parte gracias al boom de las energías renovables. Lo que ocurre es que solo una parte muy pequeña de esas peticiones está siendo autorizada. Según los datos de la patronal, en el año pasado apenas llegó al 10%.

La patronal de las eléctricas considera que hay 6.000 millones de euros en riesgo

El sector sostiene que esta situación se debe a una falta de inversiones acumuladas durante los últimos 10 años porque esa inversión en redes estaba limitada por ley. Esta situación afecta sobre todo a los centros de datos. Muchas multinacionales han anunciado inversiones millonarias en España para instalar este tipo de edificios que demandan mucha electricidad, pero también la industria para crear nuevas fábricas o incluso para electrificar las antiguas.

Están perjudicados instalaciones de almacenamiento de baterías, nuevos desarrollos urbanísticos e incluso las infraestructuras de recarga de los vehículos eléctricos. En total, la patronal de las eléctricas considera que hasta 6.000 millones de euros pueden estar en riesgo.

El 90% de los puntos van a aparecer ya congestionados, según el sector

En la actualidad, no se conoce cuál es la capacidad real de las redes para estos proyectos. Mañana por la mañana, las distribuidoras eléctricas tienen que publicar cuánta capacidad disponible existe realmente en las redes para que esos proyectos puedan ejecutarse. Y tienen que hacerlo porque es competencia la que les ha instado a dar esa información de cuál es la capacidad disponible en cada punto de la red.

Fuentes del sector son poco optimistas y afirman que el 90% de los puntos van a aparecer ya congestionados. Una apreciación en la que pueden observarse importantes diferencias según los territorios.