Una gran compra semanal se vuelve demasiado para una sola persona y más aún en pisos pequeños

España duplica el consumo de sal recomendado por la OMS lo que dispara el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Compartir







Los hábitos a la hora de llenar el carrito están cambiando en España en los últimos años. De hecho, ya casi no lo llenamos. Un estudio revela que cada vez compramos más veces, más a diario y en varias tiendas distintas, pero nos llevamos menos productos en cada compra. Entre los motivos, tiempo, capacidad de la casa y un mayor control del gasto.

Las largas visitas a grandes supermercados para comprar al menos 15 productos han bajado del 34% a 31%, apunta ese informe de 'Worldpanel by Numerator'. Ya visitamos una media de siete tiendas distintas para hacer la compra completa, llevándonos pocas cosas en cada visita. La imagen de los carros hasta arriba en el supermercado está empezando a pasar a la historia.

PUEDE INTERESARTE Comer por ansiedad: el estrés y los horarios laborales influyen en nuestra dieta y productividad

Adiós al carrito hasta arriba para no desperdiciar comida

Ya no dejamos la gran compra para el fin de semana. Las calles confirman que poco a poco el hábito cambia. Entre los motivos, vigilar cuánto gastamos y consumir con mesura. "Sobre todo para no desperdiciar comida", apunta una joven a Noticias Cuatro.

Otros lo hacen porque comparten pisos pequeños y no tienen hueco para grandes compras. "Para llenar la despensa hasta arriba, a ver dónde lo guardas", bromea un joven. Y también están los que directamente no tienen tiempo de comer tanta comida: "Viviendo solo se te ponen las cosas malas".

Hasta dos mini-compras al día por ritmo de vida y precios

Ahora compramos día a día, poco a poco. "Picoteando", ironiza una mujer. Tampoco elegimos un único supermercado, somos un poco más exquisitos en productos y en precios. "A lo mejor hay un producto que me gusta de aquí pero hay otros que veo que son mucho más económicos en otros sitios", explica una joven. Visitamos más establecimientos dependiendo de lo que queramos adquirir. "El pescado me gusta de aquí, en otros sitios cojo la carne", afirma otra mujer a las puertas de un supermercado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

De media pasamos por casi siete tiendas distintas a lo largo del año. Incluso hay un 13% de los consumidores que compra hasta en dos superficies distintas el mismo día, también por el ritmo de vida. "Depende cómo me pille, si me pilla de camino al gimnasio, si está más cerca de casa", explica un joven.

Vuelta al comercio local, pero siguen las marcas blancas

Las tiendas de barrio con productos selectos se hacen cada vez más hueco en detrimento de las grandes superficies. "Tienen unos quesitos que le gustan a mi mujer", afirma un cliente de una charcutería de toda la vida. Parece que hemos dado la vuelta y empezamos a ir más al comercio local. "Por la fruta a la frutería y por la carne a la carnicería", asegura otra clienta.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Además, dice el estudio, seguimos eligiendo las marcas blancas. "Salen bien calidad-precio", apunta una anciana. Pero, a parte de todas nuestras preferencias, hemos cambiado estos hábitos por una gran razón: controlar el gasto diario tras el incremento de los precios de los últimos años. Así que de las grandes compras de fin de semana en un enorme hipermercado, vamos pasando a adquisiciones pequeñas y más selectas.