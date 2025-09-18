Marta Egea 18 SEP 2025 - 10:00h.

El gasto real de una mascota va mucho más allá del pienso y las vacunas, hay gastos que no se tienen en cuenta pero son significativos

Adoptar una mascota es una decisión que se toma desde el corazón. Un perro que te recibe feliz moviendo la colita o un gato que se recuesta en tu regazo se convierten en miembros de la familia apenas llegan a casa. Pero más allá de todo el cariño que puedan dar, hay una realidad menos emocional: su coste económico.

En 2025, el presupuesto que requiere convivir con un animal de compañía no deja de aumentar. El problema es que cuando pensamos en este coste, solo se piensa en dos cosas: comida y veterinario. Pero, hay otros gastos que no se tienen en cuenta como peluquería, seguro, microchip, residencia en vacaciones, juguetes, limpieza extra o el coste de su despedida en su etapa final. Esto no son lujos, sino gastos básicos que muchas veces se pasan por alto. En muchas ocasiones, antes de pensar en añadir un miembro peludo a la familia, conviene hacer números.

Alimentación: el gasto fijo

La comida, sin duda, es el núcleo del presupuesto. Para un perro mediano o grande, el coste mensual de un pienso de gama media-alta puede rondar los 40-80 euros, una cantidad más elevada en razas muy grandes. Hay que contar que las dietas húmedas o naturales pueden elevar aún más el ticket: una dieta BARF para un perro mediano puede situarse entre los 60-240 euros al mes, según su calidad y tamaño.

En gatos, aunque las cantidades que comen son significativamente más pequeñas que las de los perros, la subida de precios también se nota por la mayor preferencia de piensos premium y latas adaptadas a sus necesidades. Un pienso de gatos con buenos ingredientes puede rondar los 35-50 euros.

A la hora de escoger un pienso, además de fijarse en los ingredientes que lleve, se debe calcular su precio por kilo y por ración diaria. En muchas ocasiones, un pienso más caro puede resultar más rentable debido a la densidad calórica y calidad.

Veterinario: revisiones y emergencias

Una revisión anual (vacunas, desparasitación y revisión) es un gasto fijo, pero los imprevistos son los que pueden desestabilizar el presupuesto. En clínicas urbanas, las vacunas habituales en perros como la rabia o trivalente pueden costar entre 25 y 35 euros, siendo la de Leishmania algo más cara. Tienen un precio similar en gatos para la trivalente y leucemia.

Los costes de cirugía o pruebas como radiografías, analíticas u hospitalización varían mucho, una intervención media puede superar los 500 euros. Para poder hacer frente a estos gastos, han crecido los seguros veterinarios. En estos casos, lo ideal es crear un colchón económico para la mascota para poder asegurar estos gastos en caso de emergencia.

Identificación, registro, esterilización y normativa

La identificación por microchip es obligatoria para los perros en todo el país, sin embargo, para los gastos algunas Comunidades Autónomas ya la exigen aunque muchos de estos no salgan de casa. El coste orientativo del chip es de 30 a 50 euros, más la tasa de registro si aplica.

En el caso de los perros, la ley contempla la obligatoriedad para todos los tutores de un seguro de responsabilidad civil, pero aún está pendiente. Algunas administraciones aclaran que todavía no es exigible salvo para razas calificadas como PPP (Potencialmente Peligrosos) o cuando lo requiera la normativa local.

Por otro lado, cabe aclarar que no hay un impuesto estatal de 1.400 euros por tener perro, esto fue un bulo que fue aclarado en febrero de 2025.

Peluquería, higiene y casa

Dependiendo del tipo de manto y tamaño, una sesión de peluquería canina puede ir de los 25 euros a los 70 o más; en tarifas planas de mantenimiento se suelen ver precios de 60-75 euros por sesión en centros especializados. En gatos de pelo largo, los cepillados profesionales puntuales o el deslanado también suman.

A esto debe añadirse la higiene del hogar: aspiradoras especiales, filtros, productos antiolores o fundas. Estos gastos no son presupuestados por muchas familias pero convivir sin pelusas ni olores también tiene un coste, aunque no sea tan significativo. Además, en gatos hay que contar con la arena, la cual puede ir desde la más básica y económica que pueden ser un par de euros hasta las más premium, aglomerantes y con control de olores que pueden costar 20 a 30 euros. Estas bolsas suelen tener unos 20 kilos de arena.

Viajes, transporte y vacaciones: ¿residencia o con la familia?

A la hora de viajar hay que mirar las condiciones de cada medio de transporte. En tren, Renfe mantiene mascotas pequeñas (de hasta 10 kg) con transportín, y también opera rutas AVE “pet-friendly” hasta 40 kg con cupos limitados por tren y condiciones específicas. En avión, en España sigue con límite de peso en cabina dependiendo de la aerolínea.

Si se prefiere dejarlos en una residencia, hay que tener en cuenta que pueden rondar los 10-25 euros dependiendo de la zona y temporada. A eso hay que añadir gastos extra como baño, paseos o medicación.

Adiestramiento y conducta

Algunos perros pueden tener problemas de ansiedad por separación, y algunos gatos problemas con el uso del arenero que se pueden traducir en gastos extra. En estos casos un adiestramiento temprano puede ayudar. Las clases grupales pueden ir de 10 a 15 euros y las individuales entre 25-50 euros.

Accesorios: lo que parece poco puede ser mucho

Cama, comedero, arnés, correa, transportín, bozal en ciertas rutas, juguetes mordedores, rascadores… Estos gastos son considerados menores, pero acumulados pueden rondar los 80-200 euros extra al año, más las reposiciones que se deban hacer por desgaste.

Limpieza, desperfectos y fianzas

Si se vive de alquiler, en los pisos que permiten mascotas, pueden cobrar cargos extra o piden fianzas mayores por las mascotas. A esto hay que añadir posibles reparaciones por arañazos, cortinas rotas o en el jardín.

Final de vida y trámites: el capítulo más complicado

Si se tiene mascota, hablar de esto es difícil, pero hay que tenerlo en cuenta. La incineración suele situarse entre los 120-350 euros según el peso y servicios, con extras por urna, recogida o ceremonia.