Gato o perro: los consejos para elegir qué compañero se adapta mejor a ti

Tener una mascota es una decisión muy importante . Hay que tener en cuenta que un animal no es un complemento ni un adorno: es un miembro más de la familia , por lo que, hay que considerarlo al tomar esta determinación, ya que puede cambiar la vida completamente de la familia o de la persona que adopte.

El espacio del que se dispone en casa es un factor muy importante, ya que, si se vive en un piso o una casa muy pequeña, es posible que un animal muy grande no esté muy cómodo si no tiene suficiente espacio para moverse. A pesar de esto, hay evidencias de que un perro grande y adulto puede pasarse una gran cantidad de horas durmiendo, por lo que, si se tiene la capacidad de sacarlo a pasear al menos unas 2-3 horas al día en distintos momentos, no sería ningún problema.