Los mejores trucos para evitar que tus gatos arañen el sofá

Quien tenga un gato sabe que, a veces, pueden ser un auténtico desafío . En ocasiones son animales tranquilos y dóciles, que pasan más horas durmiendo que despiertos. Lo que sucede es que en esas horas en las que no duermen tienen la necesidad de rascar , trepar o escalar . Esto es algo que está en su genética. Además, estos comportamientos son completamente normales y están ligados a su bienestar físico y emocional.

Suele haber dos motivos principales por los que pueden tener este comportamiento: marcaje y limado de uñas. Lo que sucede es que cuando un gato no cuenta con los recursos necesarios para poder mantener sus uñas en perfectas condiciones, van a ser ellos quienes busquen el lugar perfecto para hacerlo . Este limado lo hacen para eliminar las capas externas que ya están desgastadas y así mantenerlas bien afiladas.

Por otro lado, está el marcaje que forma parte de la naturaleza del gato, y lo lleva a cabo por motivos de territorialidad, estrés o por ambas . Los gatos tienen tres formas de marcar: pueden hacerlo con la cara, las uñas o la orina. Cuando se produce este marcaje mediante arañazos, es porque quieren dejar su huella de manera visual. Esto indica al resto de animales que ese territorio es suyo. Evidentemente, los gatos no arañan el sofá para enfadar a sus dueños, sino que lo hacen por puro instinto. Y en este caso, también pueden redirigirse hacia un objeto adecuado para ello.

Lo primero que hay que hacer es eliminar los olores previos , debido a que si el gato está acostumbrado a rascar en el sofá, va a seguir haciéndolo ya que lo ha marcado. Para ello es conveniente limpiarlo a fondo y lo más adecuado es hacerlo con productos enzimáticos o con jabón neutro. Si se recurren a productos como la lejía o el amoníaco no van a eliminar las marcas olfativas y, por tanto, no van a evitar que siga marcando, al revés, puede que hagan que marque aún más.

Para evitar la tentación y que el gato tenga la posibilidad de arañar el sofá, lo más aconsejable es limitar el acceso al mueble o cubrirlo con telas que puedan estimularlo menos y que no sean de su agrado, como pueden ser sábanas viejas o también, con plástico, ya que no es un material que les guste mucho. Este acceso se restringiría hasta que el animal haya comenzado a usar el rascador y no se vea ningún interés hacia el sofá.