Lo más escuchado de Spotify en 2025: Bad Bunny lidera el podio

Bad Bunny, con su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lidera las reproducciones a nivel mundial, mientras Taylor Swift y The Weeknd completan el podio.

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado de 2025 en Spotify, tanto en España como a nivel mundial. El puertorriqueño lidera un podio que completa Taylor Swift en segundo lugar y The Weeknd en el tercero, confirmando que el ritmo latino sigue más vivo que nunca en los gustos de los oyentes.

El cantante boricua Bad Bunny no solo destaca por sus reproducciones, sino también porque su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se ha convertido en el más escuchado del mundo, un éxito que demuestra su alcance global. Taylor Swift, conocida como la reina de este tipo de rankings, ocupa el segundo puesto debido a que su último álbum se lanzó en octubre, nueve meses después de que el de Bad Bunny arrasara en las listas.

La canción más escuchada a nivel internacional es de Lady Gaga y Bruno Mars, mientras que en España el título lo obtiene La Plena, demostrando la preferencia local por ritmos latinos y festivos.

¿Dónde está Rosalía?

Entre las ausencias más notables en España se encuentra Rosalía, cuyo esperado álbum Lux se lanzó el 7 de noviembre. Como la lista se cerró la segunda semana de noviembre, solo contabilizó una semana de reproducciones, lo que la dejó fuera del ranking general. En su lugar, las mujeres más escuchadas en España fueron Karol G y Aitana, consolidando su popularidad dentro del mercado nacional.