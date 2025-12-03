En España hay ocho hospitales públicos con gestión privada, cinco en Madrid

Mónica García, ministra de Sanidad, pretende limitar los conciertos y la gestión privada en hospitales públicos.

El objetivo de esta gestión es reducir las listas de espera, pero los trabajadores se quejan de las condiciones.

Unos audios donde el CEO de la empresa Ribera, que gestiona de forma privada el Hospital de Torrejón, en los que ordenaba rechazar pacientes para ganar más e instaba a subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones, ha vuelto a abrir el debate de los hospitales públicos con gestión privada. El caso sale a la luz después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara que prepara una ley de gestión sanitaria contra la colaboración público-privada. Lo hace poniendo la vista en la Comunidad de Madrid.

La ministra señalaba que pretende "poner coto" a lo que considera "usos indecentes" del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, pretende limitar los conciertos y la gestión privada en hospitales públicos, mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad y facilitar a las comunidades la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes.

En España hay ocho hospitales públicos con gestión privada, la mayoría, cinco, están en Madrid y son la Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villalba, El Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el hospital Universitario de Torrejón.

¿Cuáles son las ventajas?

Su gestión se realiza a través de empresas como Quirónsalud. Esa gestión privada les permite contratar más personal y ofrecer ciertas ventajas, como reducir las listas de espera y ofrecer a los pacientes más flexibilidad de citas y médicos.

Los hospitales de gestión mixta de la Comunidad de Madrid presentan tiempos de espera muy por debajo de la media madrileña y nacional y contribuyen a aliviar la presión asistencial del conjunto del sistema, según los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

¿Cuáles los inconvenientes?

Pero también hay desventajas. Este modelo introduce la lógica del beneficio en un servicio esencial y los sindicatos denuncian efectos negativos en las condiciones laborales del personal y en la calidad del servicio. CC.OO. Madrid y UGT Madrid han denunciado, por su parte, las "prácticas abusivas" de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz y han pedido acabar con este tipo de "negocios" en la Sanidad madrileña, donde se está "transfiriendo dinero público a entidades privadas que ven la sanidad como un negocio y no valoran a las personas ni sus problemas".

Las protestas de los trabajadores del Hospital de Torrejón

Bajo el lema este hospital explota al personal hace unos meses cientos de trabajadores salían a protestar denunciando precisamente la precariedad del Hospital Universitario de Torrejón, aunque es uno de los que menos lista de espera tiene de todo Madrid. "A pesar de tener unos ratios muy ajustados la carga de trabajo que tenemos es brutal", se quejan los trabajadores. "Tenemos peores condiciones que un hospital público 100%, hacemos más horas al año, la retribución es menor", señalan.

La reacción de la Comunidad de Madrid

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha recalcado este miércoles que no ha detectado hasta el día de hoy "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" pero ha remarcado que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

En un comunicado, el departamento dirigido por Fátima Matute ha subrayado que, tras los resultados de ambas medidas, la Consejería "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder". "En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", han remarcado.

Los usuarios tienen distintas opiniones. Desde los que dicen que les tratan como "mierdas" y no saben qué tipo de atención van a recibir hasta los que dicen "no tener ningún problemas y estar contentos".