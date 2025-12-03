Esta iniciativa otorgará un certificado digital que facilitará el acceso a ayudas públicas, además de equiparar este tipo de familias a las numerosas

Las familias con empleadas de hogar deberán evaluar los riesgos de su vivienda o habrá multas

BilbaoLas familias monomarentales en Euskadi celebran un avance histórico. Tras años de reivindicaciones por su reconocimiento y el acceso a ayudas para la crianza y la conciliación, a partir del 1 de enero de 2026 podrán beneficiarse de un nuevo marco legal que les ofrece respaldo económico y administrativo.

Las familias monoparentales y monomarentales podrán solicitar un certificado digital que facilitará el acceso a diferentes ayudas públicas

El decreto, el primero en el País Vasco en dirigirse específicamente a las familias monomarentales, permitirá que estas familias soliciten un certificado digital -online o no- que facilitará el acceso a diferentes ayudas públicas. Además, se les equipará con las familias numerosas, lo que se traducirá en un aumento de las prestaciones económicas disponibles para ellas.

21.000 familias podrían beneficiarse

Se estima que alrededor de 21.000 familias podrán beneficiarse de esta normativa, reforzando el apoyo a quienes crían a sus hijos en solitario, la gran mayoría de ellas mujeres. Además, con esta medida, las ayudas ofrecidas a las familias monomarentales aumentarán un 30% ya que, junto a 200 euros al mes por hijo/a, se concederán otros 100 euros hasta que el/la menor cumpla 7 años.

Este avance supone un reconocimiento institucional, al mismo tiempo que un gran paso hacia la equidad y la conciliación familiar, garantizando que estas familias cuenten con los mismos derechos y facilidades que otras unidades familiares que desde hace tiempo son reconocidas oficialmente.

Requisitos para poder acceder a estas ayudas

Para conseguir el acceso a este certificado es necesario cumplir con una serie de requisitos, que han sido publicados por la EITB. En primer lugar, se comprobará la residencia legal efectiva en el momento de presentar la solicitud y mientras tenga efectos el reconocimiento.

Además, la persona deberá estar empadronada en el País Vasco, de forma ininterrumpida, con al menos doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Los hijos deben ser menores de 21 años. Este límite de edad se ampliará hasta que cumplan 26 años si está cursando estudios reglados encaminados a la obtención de un puesto de trabajo.

Con independencia de la edad del hijo también se reconocerá la monoparentalidad si presentan una discapacidad igual o superior al 33 %, gran dependencia, incapacidad permanente absoluta, o gran invalidez. Además, tienen que convivir y estar empadronados con la persona progenitora y depender económicamente de ella.

Este decreto refleja el compromiso del País Vasco con la inclusión y la igualdad social. Además, marca un precedente en España, donde aún son escasas las legislaciones que contemplan de manera específica la situación de este tipo de familias.