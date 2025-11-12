Las familias con empleadas de hogar deberán evaluar los riesgos de su vivienda o habrá multas

Marta Aguirregomezcorta 12 NOV 2025 - 16:21h.

A partir de este viernes, todas las familias que tengan una empleada de hogar deberán evaluar los riesgos laborales de su vivienda

Las Kelly's logran trabajar 32 horas a partir de los 58 años: "Que lleguemos a jubilarnos siendo personas"

A partir de este viernes, todas las familias que tengan una empleada de hogar deberán evaluar los riesgos laborales de su vivienda. El proceso se realiza a través de la web gratuita Prevención10.es, donde los empleadores deben cumplimentar un formulario con las características del domicilio y las tareas que realiza la trabajadora, como limpieza, cuidado de niños o conducción de vehículos.

El sistema genera automáticamente un informe de riesgos, que incluye posibles peligros en la cocina por productos químicos, incendios, caídas al trabajar en altura o suelos resbaladizos. Según ha explicado Jorge Guerrero, del Grupo de Prevención de Andalucía, también se valoran las condiciones del entorno, como “una escalera con mucha inclinación o un plato de ducha que se escurra”.

Las trabajadoras deberán realizar un curso de prevención de riesgos laborales

Las trabajadoras deberán además realizar un curso de prevención de riesgos laborales, preferiblemente dentro de su jornada. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas que van desde los 2.500 hasta los 49.180 euros.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, recuerda que “nadie puede aspirar a tener una persona trabajando sin unas condiciones mínimas”.

Aun así, algunos expertos señalan que la herramienta “solo cubre el expediente” y no profundiza en la prevención real. En la última década, el número de empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social ha caído más de un 20%, lo que refleja la fragilidad del sector.

Las 'Kellys' de Bilbao, contra la externalización

Mientras tanto, las 'kellys', camareras de piso del Hotel Indautxu de Bilbao, mantienen su lucha contra la externalización de sus puestos. La nueva propietaria, Orliena Hoteles S.L., pretende sustituir la plantilla actual por una empresa externa con condiciones más precarias, lo que ha provocado un nuevo ciclo de protestas.

Tras el silencio de la dirección durante la huelga anterior, las trabajadoras han convocado nuevas movilizaciones. Su grito, “¿Cómo estamos? ¡Enfadadas!”, resume el descontento de un colectivo que exige estabilidad laboral y el fin de la subcontratación.

“No buscamos privilegios, solo respeto y mantener lo que ya teníamos. Si Orliena cree que puede construir beneficios sobre nuestra explotación, se equivoca. Estamos unidas y vamos a seguir hasta el final”, afirman las manifestantes.

Las olimpiadas del hogar: 30 años de competición

Y del conflicto laboral a la competición doméstica: en Las Vegas se celebran las Olimpiadas de limpieza del hogar, un evento que cumple ya 30 ediciones. Lejos de ser una broma, reúne a equipos que compiten en pruebas tan cotidianas como hacer la cama, pasar la mopa o manejar la aspiradora.

Los participantes son evaluados por su rapidez, destreza y atención al detalle. Los más talentosos en cada área se llevan el reconocimiento… y el título de los mejores en una tarea que, aunque a menudo poco valorada, requiere técnica, precisión y mucho esfuerzo.