La Inteligencia Artificial recrea la voz de Federico García Lorca

La iniciativa forma parte del proyecto “Voice of Spanish Poets”, donde un equipo multidisciplinar ha combinado ciencia, arte y tecnología para rescatar el sonido del poeta

GranadaLa irrupción de la inteligencia artificial en el arte sigue sorprendiéndonos. Esta vez, lo ha hecho devolviendo la voz a uno de los grandes poetas de todos los tiempos. La Universidad de Granada ha logrado algo que parecía imposible: recrear la voz de Federico García Lorca, el poeta universal que nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar. Conocemos su rostro, su poesía y su trágica historia, pero su voz se había perdido para siempre. Hasta ahora.

La iniciativa forma parte del proyecto “Voice of Spanish Poets”, donde un equipo multidisciplinar ha combinado ciencia, arte y tecnología para rescatar el sonido del poeta. Utilizaron las voces de sus hermanos, Francisco y Concha, junto con análisis lingüísticos de sus cartas y grabaciones históricas, para reconstruir su timbre, su entonación y su ritmo de habla.

“Hemos podido generar una voz muy cercana a lo que habría sido la del propio Lorca, basándonos en su genética familiar y en su forma de escribir y expresarse”, explica Valentina Colonna, una de las investigadoras del proyecto. El resultado, además de asombroso, abre un debate inevitable: ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede o debe revivir a quienes ya no están?

El arte frente a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que se crea y se vive el arte. Desde la música hasta la pintura o la ilustración, la tecnología se ha convertido en una herramienta que transforma la creatividad. “Estamos ante una herramienta que no sustituye al artista, sino que amplía sus posibilidades expresivas”, asegura Asunción Gómez-Pérez, experta en inteligencia artificial y miembro de la Real Academia Española.

En Granada, los investigadores compararon el sonido del flamenco tradicional con una pieza generada por inteligencia artificial: dos mundos que empiezan a encontrarse, aunque aún separados por el alma. “Todavía la máquina no tiene duende”, reconoce el cantaor Juan Pinilla, “pero la sensibilidad humana también se entrena, y quizá un día logremos enseñársela”.

La revolución tecnológica también ha llegado a la imagen. Cada vez más ilustradores y artistas ven en la inteligencia artificial una compañera de trabajo, capaz de abrir caminos que antes parecían inalcanzables. “Hasta los trazos de un ilustrador tienen que contar ya con ella”, comenta Sergio García, dibujante para The New Yorker y The New York Times. Lejos de restar autenticidad, esta nueva relación entre arte y tecnología permite reinterpretar el pasado, revivir costumbres y preservar el patrimonio cultural de formas impensables hace apenas unos años.

Gracias a la inteligencia artificial, la cultura se conserva y cobra nueva vida. En Granada, el eco de Lorca vuelve a escucharse. Y con él, la promesa de un futuro donde la memoria y la tecnología caminan juntas, recordándonos que el arte, como la voz del poeta, nunca muere del todo.