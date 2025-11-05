El rey emérito en Galicia: "¿Ganas de volver a España? Muchas"

Ha confesado que tiene muchas ganas de volver a vivir en España tras cinco años de exilio en Abu Dabi.

Su viaje a Galicia coincide con la salida a la venta, en las librerías francesas, de su libro de memorias 'Reconciliación'

Compartir







El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela, en plena polémica por la publicación de su libro de memorias ‘Reconciliación'.

El padre de Felipe VI aterrizó pasadas las doce y media del mediodía en el aeropuerto vigués de Peinador en un vuelo procedente de Cascais (Portugal) y posteriormente se ha desplazado a O Grove (Pontevedra) para disfrutar de una comida privada con sus amigos en uno de sus restaurantes favoritos, la marisquería D'Berto.

PUEDE INTERESARTE El Rey emérito Juan Carlos ataca al Gobierno de Sánchez en 'Reconciliación': sus ajustes de cuentas

Su viaje a Galicia coincide con la salida a la venta, en las librerías francesas, de su libro de memorias 'Reconciliación', anticipándose a la edición en español. La obra, de 512 páginas, está editada por Stock y narrada en primera persona.

Competirá a bordo del Bribón

Ajeno al revuelo que ha provocado la publicación de esas memorias, el padre de Felipe VI ha dejado claro a los periodistas que lo esperaban a la salida del restaurante que tiene muchas ganas de volver a vivir en España tras cinco años de exilio en Abu Dabi.

PUEDE INTERESARTE La reacción del Gobierno y de Zapatero al libro del rey emérito y sus dardos

Posteriormente, Juan Carlos I se ha subido al coche de su anfitrión en Galicia, Pedro Campos, para desplazarse a la casa que este tiene en la parroquia de Nanín, a las afueras de Sanxenxo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En esa localidad turística de Pontevedra, si las condiciones meteorológicas lo permiten, competirá el fin de semana a bordo del ‘Bribon’ en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, de la que es el vigente campeón.