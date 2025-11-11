La librería más antigua de España, ubicada en Burgos, celebra 175 años

El establecimiento abrió sus puertas cuando Isabel II aún ocupaba el trono, hace casi dos siglos

BurgosEn el corazón de Burgos, una pequeña placa en la fachada lo resume: “Desde 1850. Hijos de Santiago Rodríguez. La librería más antigua de España”. Este histórico establecimiento abrió sus puertas cuando Isabel II aún ocupaba el trono, y casi dos siglos después sigue siendo un símbolo vivo de la cultura y la lectura en nuestro país.

La historia comienza con Santiago Rodríguez Alonso, que con apenas 21 años fundó la librería en 1850, junto con un pequeño taller de impresión y una editorial. Desde sus inicios, la librería fue un punto de referencia para la educación y la difusión de la lectura, bajo el lema “La escuela redime y civiliza” y la imagen de Minerva, la diosa romana de la sabiduría.

Ubicada inicialmente en la calle Laín Calvo, se trasladó a la Plaza Mayor en la década de 1960 y hoy se encuentra en la calle Avellanos 4, en pleno casco antiguo. Por sus estanterías han pasado generaciones de burgaleses, estudiantes, profesores y curiosos que, más que buscar un libro, buscaban consejo, conversación y el placer de descubrir algo nuevo.

No es solo una librería: es también una editorial y un testimonio vivo de la historia cultural de Burgos y de España. Su relevancia ha traspasado fronteras, siendo reconocida como la librería más antigua de España y una de las cinco más antiguas de Europa, un título que lleva con orgullo tras seis generaciones de libreros que han sabido adaptarse a los tiempos.

La adaptación con paso del tiempo

Mantener abierta una librería desde 1850 no ha sido fácil. Han tenido que superar crisis económicas, cambios sociales y la llegada de la era digital. En sus primeros años, cuando pocos sabían leer, el reto era acercar la educación a todos; hoy, el desafío es atraer lectores en un mundo dominado por las pantallas y las compras online.

Cada generación de la familia Rodríguez ha sabido encontrar su camino. De los talleres de impresión y encuadernación del siglo XIX se pasó, en 1989, a centrarse exclusivamente en la venta de libros. La imprenta desapareció, pero la pasión por la lectura se mantiene intacta.

“La clave ha sido mimar y escuchar al cliente”, explican los actuales responsables de la librería, que destacan la importancia del trato personal y la recomendación cercana frente a los algoritmos de internet.

Cada año, la librería participa activamente en el Día de las Librerías, con descuentos, presentaciones y actividades culturales que llenan de vida el casco histórico burgalés. Su espacio se ha convertido en un punto de encuentro para autores, lectores y curiosos que buscan más que un libro: una experiencia.

En un mercado dominado por las grandes cadenas y las ventas online, Hijos de Santiago Rodríguez representa lo contrario: la resistencia cultural, el valor del libro físico y el encanto de una atención artesanal. Entrar en esta librería es como abrir un libro antiguo: los estantes de madera, el olor a papel y las conversaciones entre lectores crean un ambiente único. Allí conviven ediciones modernas con volúmenes centenarios, en un diálogo entre pasado y presente que emociona a quien cruza su puerta.

Sus actuales propietarios, descendientes directos del fundador, celebran este 175º aniversario con el mismo espíritu con el que nació la empresa: mantener viva la lectura y cuidar al lector. Con exposiciones, concursos literarios y encuentros con escritores, la librería sigue siendo un motor cultural en Burgos.