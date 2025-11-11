Las Kelly's logran trabajar 32 horas a partir de los 58 años: "Que lleguemos a jubilarnos siendo personas"

Rodrigo Fitaroni, director general de MarSenses, declara a Noticias Cuatro que "siguen cobrando lo mismo, pero trabajando 32 horas.

"Por lo menos que lleguemos a nuestras jubilaciones siendo personas, no encalladas en una cama", confiesa Maite.

Tras años y años reivindicando condiciones dignas para su profesión, las Kellys, las camareras de piso, han logrado un acuerdo con la cadena hotelera balear MarSenses, informa Esther Sosa.

Obligadas a limpiar entre 20 y 30 habitaciones de hotel diarias "arrastradas y agotadas", han logrado un acuerdo histórico, informan L Sánchez, E. Sosa y A. Martín.

Ha logrado que esta cadena hotelera balear reconozca la dureza de su trabajo, especialmente para aquellas de mayor edad, y haya sido la primera, tras una prolongada negociación con los representantes de los trabajadores, que apruebe una reducción de jornada laboral por convenio hasta las 32 horas semanales para aquellas mayores de 58 años.

Junto con la reducción de cargas de trabajo, la cadena también se ha convertido en una excepción a la norma con la puesta en marcha de unas condiciones laborales que han reducido este año la jornada laboral a las 37,5 horas semanales para sus 515 trabajadores. La compañía figura en la cuarta posición del ranking de mejores empresas para trabajar en España en el apartado de empresas entre 251 y 500 empleados. Y su absentismo ha caído en picado. Las empleadas reconocen que "ya han podido notar la diferencia".

Desde la Asociación Unión Kellys balear esperan que este movimiento se haga extensible a todas las cadenas hoteleras de Baleares para que así la más de 20.000 trabajadoras del sector puedan beneficiarse.

Silvia Contreras, tesorera de Unión Kellys balear reconoce que su trabajo "es correr, correr, correr y correr, por lo que acabamos desgastadas". Sometidas a cansancio extremo y presión psicológica. "Desde que entramos y salimos es un no parar", confiesa Maite López del sindicato Kelly's Andalucía. Como van todas las compañeras corriendo que no paramos ni a beber agua ni a mear". "Somos personas y nos estamos rompiendo por culpa de ellos", señala Maite.

Rodrigo Fitaroni, director general de MarSenses, declara a Noticias Cuatro que "siguen cobrando lo mismo, pero trabajando 32 horas. Creo que es de justicia histórica con el departamento de pisos por toda la carga y de alguna manera compensar todo ese esfuerzo". Como reconocen las Kellys se agradece este gesto porque "al personal hay que cuidarlo".

Las quejas de las Kellys que hoy, en Mallorca, llegan a su fin. Tras años de lucha por condiciones más dignas, lo han conseguido. "Por lo menos que lleguemos a nuestras jubilaciones siendo personas, no encalladas en una cama", confiesa Maite, que tiene esperanzas de generalizar este tipo de pactos.

"Te doblas al hacer la cama, te doblas al pasar la aspiradora, se tienen que limpiar los bajos. De hecho, muchas compañeras dejan de trabajar porque ya no aguantan", señala Eulalia Corralero, fundadora del movimiento Kelly.

Noticia que reciben como un soplo de esperanza desde otras asociaciones de 'kellys' en España. Todo lo que sea mejorar es positivo, reconocen desde Barcelona.

MarSenses abre el camino, pero el acuerdo sólo afecta a 120 camareras de pisos que trabajan en la hotelera. Desde Kellys Mallorca ya piden que otras cadenas tomen nota. "Si se puede hay que extenderlo". Al menos, el primer paso está dado.