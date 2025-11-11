Los fondos ya juegan al fútbol

Cristina Montalvo 11 NOV 2025 - 18:32h.

La venta del Atlético de Madrid a un fondo de inversión estadounidense forma parte ya de las mayores operaciones de compra de equipos europeos.

Este mercado de adquisiciones de equipos europeos ha pasado de suponer apenas 66 millones en el año 2018 a superar los 2.200 en el 2024.

La venta del Atlético de Madrid a un fondo de inversión estadounidense forma parte ya de las mayores operaciones de compra de equipos europeos. El Atlético de Madrid y sus principales accionistas (Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management) alcanzaban este lunes un acuerdo para que Apollo, a través de su negocio de inversión en deportes, se convierta en el accionista mayoritario del club rojiblanco.

El fondo se hará con el 55% del capital del club, al que ha valorado en unos 2.500 millones de euros (incluyendo su deuda).

Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la "continuidad y visión del proyecto y su liderazgo", según han asegurado el club y el fondo de capital riesgo estadounidense en sendos comunicados. "Bajo la dirección de Gil y Cerezo en las dos últimas décadas, el Atlético de Madrid se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más exitosos y reconocidos de Europa, logrando éxitos deportivos continuados, expandiendo su marca en todo el mundo y reforzando su compromiso con la comunidad", señalan.

También permanecerán como accionistas tanto Quantum Pacific Group como los fondos gestionados por Ares Management. La operación, que también incluye al Atlético de San Luis y al Atlético Ottawa, está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, aunque Apollo prevé que se complete en el primer trimestre de 2026.

La firma de inversión asegura que su inversión es a largo plazo y que tiene previsto aportar capital al club, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en proyectos de infraestructuras. Entre ellos, se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños", aseguran desde el club.

También afirma que el objetivo de la operación es reforzar la posición del club "en la élite del fútbol" y apoyar la ambición de "ofrecer éxitos a largo plazo para los aficionados del club en todo el mundo". Asimismo, infoma de que todos los accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para "reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad".

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil, afirmó que están "muy orgullosos" de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. "Apollo Sports Capital [el negocio de Apollo a través del que se articula la operación] es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad", apuntó.

Miguel Ángel Gil añadió que la próxima fase "ilusionante" se apoyará en el modelo que ha impulsado su progreso en los últimos años, y que el Atlético no estaría en la posición en que se encuentra hoy "sin el apoyo de Wanda Group, Quantum Pacific y Ares", cuyo respaldo les ha "fortalecido" en momentos decisivos.

"Nuestros logros reflejan asimismo la dedicación de nuestros empleados, el compromiso de nuestros jugadores y entrenadores y, por encima de todo, la pasión inquebrantable de nuestros aficionados -el verdadero corazón y el alma del club. De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado", agregó el dirigente rojiblanco. Un Gil Marín que confesó que era importante contar con "un socio inversor a largo plazo" que creyera en su "estrategia" y pudiera "potenciar" sus actividades fuera del terreno de juego con "el desarrollo de la Ciudad del Deporte".

Por su parte, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, declaró el Atlético de Madrid es "una de las grandes instituciones deportivas de Europa" y que es "un honor" para Apollo Sports Capital invertir en un "club histórico" y "con un legado de más de 120 años". "Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local", señaló.

"Estamos entusiasmados por apoyar al equipo y honrar su espíritu y sus tradiciones, y por aportar valor en aquellas áreas en las que destacamos, como el crecimiento de la Ciudad del Deporte y la mejora de la experiencia del aficionado. Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local", continuó Givone.

Apollo Sports Capital (ASC) es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo. Invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes.

Otras inversiones recientes de ASC incluyen los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open, en colaboración con MARI, así como la nueva compañía de Ari Emanuel y Mark Shapiro. ASC está dirigida por su consejero delegado, Al Tylis; los co-gestores, Rob Givone y Lee Solomon; y el director de Estrategia, Sam Porter.

Este es un mercado en auge en los últimos años. Noticias Cuatro lo analiza de la mano de Cristina Montalvo.

¿Por qué estamos ante un mercado en auge? "Tenemos que remontarnos a la pandemia, cuando los clubes perdieron mucho dinero y los inversores ya vieron ahí un buen momento para entrar en este mercado deportivo y luego porque, a partir de ahí, la valoración de los equipos ha crecido mucho en estos últimos años gracias al aumento de los ingresos".

Algunos datos lo demuestran. "En la temporada 23-24 las cinco principales ligas europeas superaron los 20.000 millones de euros en ingresos. Es decir, hay negocio para los fondos de inversión, que no son más que dinero de ahorradores para conseguir una rentabilidad y creen que pueden conseguirla en el fútbol. De hecho, estos fondos están presentes ya en un tercio de los equipos de las cinco mayores ligas europeas".

Y en algunos de los casos los ojos vienen de EEUU. "En una buena parte de los casos son fondos que también participan, por ejemplo en el capital de la liga de futbol americana. Este mercado de adquisiciones de equipos europeos ha pasado de suponer apenas 66 millones en el año 2018 a superar los 2.200 en el 2024. La operación más importante fue la venta del Chelsea a un fondo americano por cerca de 3.000 millones. Hay muchas más operaciones también de inversores que tiene que ver con la tendencia que se está produciendo de profesionalizar y sofisticar más este deporte".

Los clubes pueden resultar golosos porque ingresan "por taquilla, por derechos de retransmisión y por actividad comercial (patrocinios, publicidad, camisetas, eventos,,,) y aquí el Atlético puede tener mucho margen porque el fondo Apollo también será dueño de esa Ciudad del Deporte que se está construyendo junto al Estadio Metropolitano y que tendrá canchas de numerosos deportes, centro de alto rendimiento y hasta una playa urbana. Esos ingresos son los que los clubs, y sus dueños, quieren seguir aumentando.

Es cierto que también depende de que la pelota entre ya que "todo depende del rendimiento de un equipo, es decir, de que entre el balón y en lo emocional. Y además, estas compras pueden provocar reacciones negativas de los aficionados que sienten el club como algo propio que hay que cuidar y mantener alejado de operaciones comerciales". Pero el negocio es el negocio. También ya en el fútbol.