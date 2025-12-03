Australia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

Las plataformas deberán eliminar cuentas de usuarios menores, bloquear su reingreso, clasificar los servicios que requieren restricciones de edad y atender denuncias rápidas y accesibles del público

Desde este 10 de diciembre, ningún menor de 16 años puede tener cuenta en redes sociales en Australia. La nueva legislación, pionera a nivel mundial, entra en vigor con el objetivo de proteger a los menores y obligar a las grandes plataformas a demostrar que son capaces de impedir su acceso.

La norma, aprobada el pasado noviembre por el Senado australiano, se estrena acompañada de un fuerte régimen sancionador: multas que pueden alcanzar los 50 millones de euros para plataformas como Instagram, TikTok, YouTube o Snapchat si no aplican correctamente los controles exigidos.

La medida surge en un contexto en el que, según la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, las redes sociales ya saben muchísimo sobre los usuarios, por lo que el Gobierno ha descartado imponer una verificación obligatoria para todos. El objetivo es exigir a las plataformas que detecten y eliminen las cuentas de menores mediante medidas razonables.

La comisionada de seguridad electrónica, Julie Inman Grant, encargada de vigilar la aplicación de la ley, advirtió que la implantación será progresiva y que su organismo revisará de forma constante la eficacia de los controles, exigiendo ajustes si se detectan fallos significativos.

Controles, sanciones y alcance internacional

Las plataformas deberán eliminar cuentas de usuarios menores, bloquear su reingreso incluso con nuevas identidades digitales, clasificar correctamente los servicios que requieren restricciones de edad y atender denuncias rápidas y accesibles del público.

Australia sostiene que la industria ya dispone de tecnología suficiente para ello, utilizada desde hace años con fines comerciales.

Twitch ha sido calificada como red social restringida por edad porque su función central es la interacción social, por lo que deberá impedir que menores de 16 años abran cuentas. En cambio, Pinterest queda fuera de esta categoría al considerarse que su propósito principal es la inspiración visual y el archivo de ideas, no la interacción social masiva.

Twitch se suma así a la lista de plataformas obligadas a aplicar controles estrictos junto a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Threads, Kick y X.

Para supervisar el despliegue global, la comisionada Inman Grant viajará a Silicon Valley para reunirse con empresas como Apple, Discord u OpenAI, mientras que la ministra Wells abordará la regulación en foros internacionales, incluida la Asamblea General de la ONU, con la intención de impulsar estándares de protección infantil.

La entrada en vigor de esta ley convierte a Australia en uno de los primeros países en prohibir por ley el acceso de menores de 16 años a redes sociales, y eSafety insiste en que todas las plataformas deben revisar de inmediato sus obligaciones, porque las sanciones alcanzan hasta 49,5 millones de dólares australianos, unos 50 millones de euros.

Australia ha decidido que la infancia quede fuera de las redes sociales.