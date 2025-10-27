Qué es el sharenting: los peligros a los que se enfrentan los hijos en redes sociales por culpa de los padres

El Ministerio de Juventud e Infancia ya trabaja en regular esta sobreexposición infantil.

Ahorrar dinero para el futuro de tus hijos: 5 consejos para empezar cuanto antes

Compartir







Las redes sociales están llenas de imágenes de menores de edad. Subir fotos o vídeos de nuestros hijos en la playa, en el parque o con amigos es algo más que habitual. Sin embargo, es un gesto inocente que el Gobierno puede frenar debido al desconocimiento de los padres.

Esta práctica, conocida como 'sharenting', cada vez es más habitual. Hay quienes "incluso ponen fotos de los hijos con los uniformes del colegio, con el coche detrás o en la puerta de sus casas...", advierte preocupada una ciudadana.

Estas imágenes a menudo son aprovechadas por pedófilos de todo el mundo que las utilizan para crear contenido. Según la Policía Nacional, el 72% del material incautado a estos individuos son estas escenas tan cotidianas.

Hay otros datos que también llaman la atención: el 89% de los padres cuelgan imágenes de sus hijos al menos una vez al mes y el 81% de ellos ya están en internet antes de cumplir los 6 meses.

"Llega el día y como todo el mundo lo hace, ¿Tú con tu hijo no lo vas a hacer?"

Nada más nacer sus padres publican las primeras carcajadas, también los primeros pasos. "El orgullo de que el niño ha hecho algo y quieres compartirlo" cuenta una mujer. "Llega el día y como todo el mundo lo hace, ¿Tú con tu hijo no lo vas a hacer?"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Muchos de ellos, el 23%, ni siquiera han nacido y sus ecografías ya están expuestas en redes sociales. Algunos piensan que esto se hace "para obtener más likes o mayor audiencia", otros aseguran que "los niños son las víctimas de los padres que los sobreexponen".

Los niños son las víctimas de los padres que los sobreexponen

Este hábito se lleva a cabo con imprudencia, los padres no son conscientes del peligro real que supone. Este contenido puede llegar a las manos inadecuadas, como "a la red negra de pederastia", asegura la psicóloga gallega Nerea Padín. "No lo pensamos, no sabemos qué puede pasar", comenta un padre.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

A este riesgo se le suma la Inteligencia Artificial, los expertos alertan de que puede ser una fuente de acoso o ciberacoso, y así dar lugar a daños psicológicos. Estos niños son expuestos a críticas de otros menores u otras familias, además de a un uso inapropiado e ilícito de sus caras o cuerpo.

El Ministerio de Juventud e Infancia ya trabaja en regular esta sobreexposición infantil. Uno de los padres preguntados está de acuerdo con que "no somos conscientes del peligro que tiene, eso se queda ahí de por vida y hay gente que se puede aprovechar de eso".

Porque los momentos más íntimos pueden convertirse en una pesadilla.