Nuevo máximo de personas trabajando en España y aumento de la tasa de paro: ¿Cómo es posible?

Cristina Montalvo 24 OCT 2025 - 16:37h.

El paro sube en 60.100 personas en verano y el empleo marca récord de 22,3 millones de ocupados.

El número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 53.600 personas en el tercer trimestre.

El paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.613.200 personas, situándose la tasa de paro en el 10,45%, casi dos décimas más que en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el número de ocupados alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico, con 22.387.100 trabajadores.

La cifra de ocupados en el sector privado superó los 18,8 millones después de incrementarse en 107.600 trabajadores en los meses de verano (+0,6%). Los trabajadores del sector público también subieron, aunque en menor medida, con 10.800 ocupados más (+0,3%), hasta totalizar 3.532.700 personas. De este modo, nueve de cada diez empleos creados en el tercer trimestre se generaron en el sector privado.

En el caso del empleo, la cifra de nuevos empleos creados el pasado verano (118.400) es la más baja en seis años en un tercer trimestre, concretamente desde 2019, cuando la ocupación aumentó en algo más de 64.000 personas.

El aumento del paro en el tercer trimestre sólo afectó a las mujeres, pues el desempleo masculino bajó en 22.600 hombres (-1,9%). Por contra, el paro femenino se incrementó en 82.700 desempleadas (-6,1%). Con estos datos, la tasa de paro femenina repuntó seis décimas, hasta el 12,11%, mientras que la masculina bajó dos décimas, hasta el 8,97%. Es la primera vez en más de 17 años en que la tasa de paro masculina baja del 9%.

Por sectores, el desempleo subió en verano en los servicios, con 75.700 desempleados más (+7,8%); en la agricultura (+10.800 parados, +8,7%), y en el colectivo de los que buscan su primer empleo (+49.400 desempleados, +18,6%).

Por contra, bajó entre los desempleados de larga duración, con 48.900 parados menos (-5,1%); en la industria, que restó 16.600 desempleados (-11,4%), y en la construcción, con 10.300 parados menos (-10,1%).

Según la EPA del tercer trimestre, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 10.500 personas (-0,3%) respecto al trimestre anterior, lo que situó el número total de autónomos en 3.272.600 personas. En el último año, el colectivo se ha incrementado en 122.400 autónomos (+3,9%).

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 6.100 en el tercer trimestre, un 0,7% menos respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 790.800, su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008. En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 63.700, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 7,4%.

El número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 53.600 personas en el tercer trimestre, lo que supone un 11,9% más que en el trimestre anterior, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 504.100 al finalizar septiembre. Tras el repunte del desempleo en este colectivo, la tasa de paro juvenil subió hasta el 25,42% a cierre del tercer trimestre, casi nueve décimas más que en el trimestre previo (24,54%).

El análisis

Uno de los datos que hemos sabido hoy es que el mercado laboral dejó este verano un nuevo máximo de personas trabajando en España, pero a la vez, aumentó la tasa de paro. ¿Cómo explicamos esto a la ciudadanía? Cristina Montalvo lo explica en Noticias Cuatro.

La Encuesta de Población Activa, la EPA, nos deja hoy muchos datos. En el tercer trimestre la ocupación aumentó el 118.000 personas. Es el dato más flojo de los últimos años y si obviamos los de la pandemia, que lo distorsionan, está también por debajo de la media de la última década. Quizá tenga que ver con que se adelantan las contrataciones para la temporada turística y vemos que el empleo creció más en la industria que en el sector servicios. El caso es que la ocupación subió y lleva el número total a un nuevo máximo histórico rozando los 22,4 millones de ocupados.

La población activa, todo el que está en edad de trabajar y quiere hacerlo aumentó en más de 178.000 personas y supera por primera vez la barrera de los 25 millones de personas en el mercado laboral.

¿Qué ocurre? Que el empleo, lo acabamos de contar, no aumentó tanto, no creció con tanta intensidad y eso hace que haya aumentado el número de desempleados: 60.000 más durante el verano con un aumento fuerte entre las mujeres, en el sector educativo y entre los jóvenes. Este incremento del número de parados es lo que deja la mala noticia esta EPA.

La tasa de paro repunta ligeramente respecto al segundo trimestre, se queda en el 10, 45%, y esta cifra en realidad esconde enormes diferencias entre territorios, pero hay que recordar que seguimos por encima del 10%, que la cifra de desempleo es la más elevada de la Unión Europea y que, de hecho, es casi el doble de la media comunitaria.