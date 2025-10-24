Qué hacer tras sufrir una estafa digital

cuatro.com 24 OCT 2025 - 16:18h.

España es el tercer país que mas sufre estafas digitales, con más de 250.000 casos al mes

Apunta este número: 017. Es el teléfono gratuito y confidencial del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que ofrece un servicio de ayuda que cumple cinco años atendiendo problemas digitales de los ciudadanos.

España es ya el tercer país del mundo más afectado por este tipo de engaños, con más de 250.000 casos al mes, y según la Policía Nacional, las estafas digitales crecen en torno a un 10 % cada año.

Todos hemos recibido una notificación sospechosa o un correo que parece urgente. “Soy tu prima de no sé dónde, envíame dinero...”, “Tu hijo está en apuros y necesita dinero...”, “Tu pedido está a punto de llegar...”. Son ejemplos de algunos de los fraudes más comunes, mensajes perfectamente diseñados para generar confianza y conseguir que alguien pique.

Incluso el propio Ministro de Transformación Digital, Óscar López, reconoce haber sido víctima de uno de estos engaños: “He comprado entradas para un musical en Londres y luego resulta que era una estafa”.

No olvides que existe el 017

El Gobierno quiere recordar que ante la duda, siempre hay que preguntar, y que para eso existe el 017, un número que cualquier persona puede marcar sin coste alguno. “Si se te rompe la cerradura de casa llamas al cerrajero; si te roban el acceso a tus redes sociales, llama al 017”, dice uno de los anuncios de la nueva campaña.

Durante el último año, el 017 recibió casi 100.000 llamadas. Un tercio de ellas estaban relacionadas con intentos de phishing, una técnica que consiste en engañar a los usuarios para obtener sus datos personales o bancarios. El 14 % de las consultas fueron por suplantación de identidad digital, el 8 % por compras fraudulentas en Internet, y el 6 % procedían de menores que buscaban ayuda por situaciones de ciberacoso.

El phishing es, de hecho, uno de los delitos más extendidos en la red. Los ejemplos son f�áciles de reconocer, aunque no siempre a tiempo: una web falsa del banco que pide introducir las claves, un mensaje de la DGT reclamando el pago de una multa inexistente, o un enlace que promete un premio que nunca llega.

Por eso, el INCIBE insiste en la importancia de la prevención y la información. “Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa”, es el lema de su campaña más reciente.