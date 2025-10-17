Miguel Barroso 17 OCT 2025 - 13:07h.

La cantante alerta a sus seguidores de estafa: han suplantado su identidad en una red de mensajería

Arancha de Benito denunció haber sido estafada y 'En boca de todos' ha hablado con su presunta timadora: "Voy a resolverlo"

Compartir







La cantante española, Diana Navarro, entraba en 'En boca de todos' para contar que se están haciendo pasar por ella para pedir dinero. Muy preocupada, la artista explicaba a Nacho Abad lo que está ocurriendo y cómo se dio cuenta.

En su mensaje en redes sociales, la cantante se dirigía a sus seguidores y alertaba: "Amores míos hay algún o alguna sinvergüenza que está haciéndose pasar por mí para pedir dinero. Es mentira, denunciarlo por favor. Nunca os pediría dinero".

La cantante explica cómo se entera de lo que se sucede

Diana Navarro entraba en directo en el programa y comenzaba relatando cómo se entera que están suplantando su identidad: "Un seguidor se puso en contacto conmigo y me dijo que le estaban pidiendo dinero por Instagram para miembro de mi club de fans".

Además, la artista asegura que esta suplantación se hacía a través de Facebook: "Se han hecho pasar por mí y han intentado enganchar a la gente diciendo que les pasaban mi Telegram para hablar más directamente y ahí es cuando les pedían los 100 euros para formar parte de mi club de fans".

Tras escuchar sus declaraciones, Nacho Abad preguntaba a la cantante si sabe si hay muchas personas que se hayan creído esto, y ella respondía: "No lo sé, solo he recibido mensajes avisando de esto. A mí me preocupa los fans que son personas mayores pueden creer que realmente soy yo".

Por último, Diana Navarro se mostraba muy preocupada porque los datos que hablaban de sus próximos conciertos eran ciertos: "Me dio miedo porque son datos reales, yo estreno la gira en Mérida y al ver que este dato aparecía en los chats, me asusté".

Para finalizar, la cantante aprovechaba su conexión en directo con 'En boca de todos' para enviar un mensaje claro a sus seguidores: "Nunca os voy a pedir dinero, lo único que quiero es que la gente venga a mis conciertos y sé el esfuerzo que eso conlleva".