Miguel Barroso 17 OCT 2025 - 11:25h.

'En boca de todos' habla en primicia con el hijo de la ex asistenta del exministro: "Quiero que se sepa la verdad"

El programa ha hablado en exclusiva con el hijo del ex de la asistenta que ha trabajado durante años como empleada del hogar en la vivienda habitual de José Luis Ábalos. Este testimonio, señala con contundencia, irregularidades en la contratación de esta trabajadora y asegura que su único objetivo es que se sepa la verdad.

"Mi única intención con esto es que se sepa la verdad. Mi padre ya ha fallecido, tenía una relación con Rosa, la asistenta de José Luis Ábalos", comenzaba expresando el hijo de la ex de la asistenta durante una llamada telefónica.

La principal queja de la asistenta del exministro

A continuación, este revelador testimonio, aseguraba, que esta empleada estaba muy descontenta con la actitud del exministro: "Ella se quejaba mucho siempre del señor Ábalos porque se negaba a darla de alta en la Seguridad Social".

Así mismo, explicaba, que es su propio padre quien decide hacer el favor y abonar las cuotas de la Seguridad Social: "Le dio de alta y él pagaba su Seguridad Social a través de recibos".

Por último, el hijo del ex de la asistenta de José Luis Ábalos afirmaba, que todo esto se puede comprobar y demostrar fácilmente: "Esto que cuento es sencillo de ratificar, solo hay que preguntar a Rosa, la asistenta, que confirme que lo que digo es cierto o llamar directamente a la Seguridad Social y preguntar quién pagaba los recibos de la asistente social de José Luis Ábalos".

¿Ábalos se está planteando colaborar con la justicia?

El exministro podría estar valorando el pactar con la fiscalía para evitar la cárcel. Teresa Gómez, periodista, entraba al programa para dar más detalles: "Por supuesto se está planteando colaborar con la justicia".

Sobre el cambio de abogado de Ábalos, Teresa recalca que su nuevo abogado, Carlos Bautista, es un fiscal de la Audiencia Nacional y, por tanto, tiene grandes vínculos y le ha recomendado que colabore con la justicia.