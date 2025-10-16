El secretario de Organización de Podemos y el presidente de Vox en Murcia no han llegado a un entendimiento

José Ángel Antelo, portavoz de VOX en Murcia, ha entrado en directo en 'En boca de todos' después de que la Fiscalía no vea delito de odio ni en sus palabras ni en las de Santiago Abascal sobre los incidentes ocurridos en Torre Pacheco. En cuanto Antelo ha conectado con el programa, el cruce de acusaciones y de reproches entre Pablo Fernández, de Podemos, que se encontraba en plató, y él, no ha parado.

Antelo ha hecho referencia a que cada vez que Podemos le ha denunciado, la Fiscalía lo ha archivado: ''Con el nuevo cierre del centro de menas aquí en Santa Cruz de Murcia también ha anunciado acciones de llevarme nuevamente a la Fiscalía, cada cosa que hacemos nos llevan a la Fiscalía, la izquierda y sus satélites mediáticos. Odian la libertad de expresión''.

''Lo que nosotros hemos dicho respecto a la inmigración ilegal y aquellos que no se adaptan, es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles según las últimas encuestas. Y en el caso del Partido Popular, hace 10 minutos se ha subido también al discurso de Vox, cuando anteriormente lo hemos visto en las declaraciones, pues ha tildado a estigmatizarnos y a demonizarnos, igual que hace la izquierda y sus satélites'', continúa Antelo.

Pablo Fernández se ha pronunciado tras sus palabras: ''Le denunciamos por delito de odio y nos reafirmamos. Me parece increíble que la Fiscalía archive este caso porque escuchando lo que ha dicho el señor Antelo y escuchando lo que ha dicho Abascal y demás representantes de Vox, es indubitable que tienen discursos de odio que están criminalizando a las personas migrantes y que están alentando cacerías racistas, como en Torre Pacheco''.

''Lo que nosotros queremos es que impere la ley y el orden. Y en lugares como Torre Pacheco o en otros lugares de la región de Murcia, como el barrio del Carmen, que salieron aquí los vecinos, pues ven lo que sucede en el día a día. Y por eso una formación como la nuestra no para de crecer, especialmente en la región de Murcia. Y una formación como la vuestra es absolutamente residual, gracias a Dios, y eso es lo importante'', le recrimina Antelo a Pablo Fernández.

El portavoz de Podemos, por su parte, ha reaccionado: ''España no tiene un problema de inmigración. España tiene un problema de racismo, de racismo institucional. Y en España hay un problema que es partidos como el suyo y declaraciones como la suya, que son abominables, que, insisto, lo que están haciendo es criminalizar a las personas migrantes''.