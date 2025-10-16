Conectamos en directo con Toni, de la empresa de desokupación

La brutal agresión a David, el boxeador okupado y atacado por los amigos de su okupa: "Me dieron con un ladrillo en la cabeza"

'En boca de todos' sigue muy de cerca la historia de David, el boxeador que fue agredido por los amigos ultras de su okupa durante un intento de desalojo en el que recibió un ladrillazo en la cabeza y del que el equipo del programa fue testigo cuando se desplazó hasta el barrio madrileño de Vallecas.

Tras lo ocurrido con David, el programa ha hablado en directo con Toni, integrante de la empresa de desokupación y que ha pasado la noche en el calabozo después de enfrentarse a los okupas, quienes portaban numerosas armas para enfrentarse a los miembros de la empresa.

Jordi Juliá, que encabeza la investigación desde hace semanas, da más datos sobre lo ocurrido: ''En el barrio hay un grupo de personas que están defendiendo al okupa de una forma tan directa que incluso pues el otro día estábamos con Toni y con David y la verdad que lo que vivimos por la tarde fue una batalla campal''.

''David estaba solo caminando por esa calle que está al lado de la casa okupa, Toni y sus hombres estaban en otro extremo, aprovecharon el momento en que David estaba solo en esa calle para atacarle. Tenemos esas imágenes nuevas y además, David nos está diciendo, por cierto, que va a emprender, y eso es lo avanza ahora mismo en boca de todos en exclusiva, que va a emprender acciones legales contra la persona que le lanzó el ladrillo'', explica el periodista sobre la situación que vivieron.

El programa ha emitido las imágenes en exclusiva en las que se ve a los okupas con palos y bates de béisbol, además de objetos voladores, pero todos van armados. Los ultras acorralan a la empresa, pero estos ganan terreno y los ultras deciden retroceder finalmente, pero la batalla termina con 16 detenciones y con David herido.

Toni da más datos de cómo vivió la escena y explica que fueron a buscar a David en cuanto no supieron de él: ''Había, pues, cerca de 30 o 40 personas por todas las calles. Veo a David en el suelo con una persona que sale de la casa, que es de que le arrea por detrás desde arriba. David está con uno forcejeando en el suelo, entonces bajamos, se meten dos o tres a la casa y otros cuando nos ven bajar pues corren hacia la otra calle''.

''Ellos vienen, empiezan a tirarnos piedras, a tirarnos palos, nosotros echamos un poquito para atrás, un poquito para adelante, nos vamos hacia David a ver cómo está y ya pues ellos tiran piedras, cogemos algunas piedras al vuelo que nos tiran y empiezan a tirar palos, nos dan algunos en la costilla y los palos que se caen al suelo los vamos cogiendo nosotros también, porque claro, si no los coges...'', cuenta detalladamente Toni.