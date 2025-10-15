Miguel Barroso 15 OCT 2025 - 12:28h.

'La matayayas' ejecuta de nuevo: aprovecha un permiso penitenciario para acabar con la vida de una mujer de 90 años

Localizamos al asesino en serie, Antonio Gali Balaguer, y una de sus víctimas rompe su silencio en 'EBDT': "Es capaz de volver a matar"

Compartir







Remedios Sánchez Sánchez, más conocida como 'la matayayas' y condenada a 144 años de prisión hace casi veinte años por el asesinato de varias ancianas, ha actuado de nuevo. La asesina en serie está acusada de la muerte de una mujer de 90 años en su casa de A Coruña.

Todo ocurría el pasado 3 de octubre, cuando se hallaba el cuerpo sin vida de una anciana. En un primer momento, se pensó que era una muerte natural, hasta que revisaron las cámaras de seguridad de la casa y el día de su muerte, aparecía una mujer, Remedios Sánchez. Al analizar el cuerpo de la mujer fallecida, se encontraron signos de asfixia y fracturas en las costillas. 'La matayayas' ha sido detenida y se piensa que este crimen lo cometió durante un permiso penitenciario.

María Jesús, una vecina de la última víctima de 'la matayayas', hablaba con 'En boca de todos' y comenzaba explican que hace pocos días vio Carmiña, su vecina, con una señora que no era su hija: "Como era una señora mayor, pensé que los hijos le habían puesto a alguien para cuidarla porque normalmente ella iba sola o con sus hijos", apuntaba.

Sobre la anciana fallecida, María Jesús aseguraba que su vecina era una mujer muy precavida: "Tenía miedo y no solía abrir la puerta a nadie". Además, confesaba, que su familia estaba muy pendiente de ella y muy protegida por ellos.

Un psiquiatra analiza a Remedios Sánchez, 'la matayayas'

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, ha entrado en directo también para analizar la personalidad de 'la matayayas' y su predilección por asesinar a personas mayores: "Es evidente que son las más vulnerables, se ganaba su amistad y a partir de ahí, actuaba. Estas asesinas en serie tienen una gran capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Tienen una personalidad claramente psicopática y fría".