Miguel Barroso 15 OCT 2025 - 11:33h.

El boxeador intenta recuperar su vivienda de Vallecas y acaba herido tras una pelea multitudinaria

Hace un par de semanas, un equipo del programa se desplazó hasta el barrio madrileño de Vallecas para presenciar el intento de desahucio de Juan Carlos, un ultra del Rayo Vallecano. El dueño del piso era David, boxeador, y, durante ese primer intento de desalojo, se vivieron momentos muy tensos cuando un ciudadano intentó agredir a nuestro compañero, Jordi Julià.

El desalojo de la vivienda okupada fue fallido, pero David no se rinde. Con el apoyo de una empresa de desokupación, ha vuelto a intentar recuperar su casa. Este segundo intento tuvo lugar el lunes, y la fuerte presencia policial hacía presagiar que algo podía ocurrir, y así fue. Un equipo de 'En boca de todos' cubría el operativo desde primera hora de la mañana sin incidentes, pero por la tarde se desató una batalla campal entre los amigos del okupa, los trabajadores de la empresa de desokupación y el propio David, boxeador y dueño del piso.

David nos relata cómo fue la agresión

"Yo venía de comer con un amigo y un grupo de 30 personas nos sorprendió. A mí me impactaron con un ladrillo que me dio en la cabeza y según me giré, empezaron a rociarme con gas y golpearme con palos. Me intenté defender como pude", comenzaba relatando David, el propietario de la vivienda agredido.

En referencia a las secuelas de David tras la paliza, él mismo nos enseñaba las magulladuras que tiene por el cuerpo y una gran brecha en la cabeza: "En la cabeza tengo un coágulo y me han tenido que dar puntos".