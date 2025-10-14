Miguel Barroso 14 OCT 2025 - 14:35h.

Estas mujeres piden colaboración ciudadana para localizar a su maltratador: condenado y fugado de la justicia

Aitor es de Ferrol, tiene 42 años y una doble vida. Está en busca y captura tras maltratar a más de 16 mujeres y cuenta con seis denuncias por violencia de género y cuatro órdenes de alejamiento.

Su modus operandi para localizar a sus víctimas siempre era el mismo. Buscaba a mujeres por redes sociales, intentaba que tuvieran a la familia lejos y una buena situaci�ón económica para mantenerle a él. Durante la relación, al principio se mostraba muy cariñoso y atento con ellas, pero con el paso del tiempo comenzaba a aislarlas y a maltratarlas.

"Queremos que la justicia haga su trabajo y que no haya más víctimas. No va a ser una sorpresa para nosotras que el día de mañana mate a alguna y es lo que queremos evitar", empezaba afirmando una de las mujeres maltratadas por este individuo.

Además, Leticia Santos, reportera del programa, explicaba, que aunque todas las víctimas son de la misma zona, ninguna de ellas se conocía.

Una de estas mujeres maltratadas, concretamente la primera víctima de Aitor, señalaba, que aunque ya pasado mucho tiempo tiene secuelas de lo que vivió: "Te queda el trauma".

Acto seguido, Nacho Abad preguntaba a esta primera víctima, qué fue lo que vivió con este maltratador: "Estaba embarazada y me tiraba del pelo, me arrastraba por el suelo y me dejaba sus manos marcadas en el cuello de varias veces que intentó estrangularme".

Por último, Nacho Abad preguntaba si por todas estas fechorías fue condenado y la primera víctima de este maltratador confirmaba: "Yo no porque no me atreví a denunciar". Sin embargo, Susana, otra de las víctimas comentaba: "Yo lo denuncié en el año 2016 y le impusieron una condena de 5 años. Luego salió y siguió con su trayectoria".