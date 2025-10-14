Miguel Barroso 14 OCT 2025 - 12:26h.

El joven de 18 años había muerto 5 horas antes tras ser apuñalado en el corazón

El desgarrador testimonio de la familia de un joven asesinado en unas fiestas patronales: "Ha estado siete días luchando por su vida"

Silvia abrió su instagram y vio que un joven había sido apuñalado por la zona por la que frecuentaba salir su hijo y se lo envía a él para que fuera consciente. Sin embargo, más tarde, descubre que el fallecido era Juan, su hijo. 'En boca de todos' conecta con la madre de la víctima para saber todos los detalles de este sorprendente caso.

La madre del fallecido comentaba, que empezó a sospechar que algo ocurría cuando su otro hijo le comentó que tenía llamadas de los amigos de su hermano: "Tuve la sensación de que algo no cuadraba". Acto seguido, Silvia decidió escribir directamente a un amigo de su hijo y él le confesó lo sucedido: "Me dijo que lo habían apuñalado en el corazón y que estaba en el hospital".

Una vez en el hospital, la madre de la víctima cuenta que le dicen que están operando a su hijo y a los minutos se entera que su hijo ya había sido atendido hace horas y estaba muerto: "Había fallecido 5 horas antes y la policía no me había avisado. Una patrulla de los Mossos vino a mi casa a las 12 de la mañana para notificármelo", apuntaba.

Además, Silvia ha confesado durante la entrevista, que no entendió por qué ningún amigo de su hijo se puso en contacto con ella para contarle lo ocurrido, y Nacho Abad señalaba: "Hay que pensar que hay que tener mucho valor para que un chaval de 18 años le diga a una madre que su hijo ha muerto, es dificilísimo".

¿Quién es el presunto autor de la muerte de Juan?

Sobre el autor de la muerte de Juan, su madre revelaba, que el presunto homicida es un chico de 17 años: "Está todo bajo secreto de sumario pero los amigos nos han contado que se produjo una discusión entre dos familias. La policía me ha dicho que estaba en el lugar y en el momento equivocado".

Para finalizar, Silvia explicaba cómo se encuentra desde que su hijo ya no vive: "La vida se me ha paralizado por completo, estoy en pause. Notas que tu alrededor sigue y que tu no tienes fuerzas".