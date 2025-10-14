Miguel Barroso 14 OCT 2025 - 11:31h.

Detenido el padre de una niña de ocho años y dos amigos por violar a la menor

El pasado sábado, se produjo la detención por parte de la Policía Nacional de tres hombres por la violación de una niña de ocho años en el distrito madrileño de Usera, uno de ellos era el padre de la menor. Al parecer y según la madre, ella descubrió lo que estaba ocurriendo cuando llegó de trabajar y llamó a la policía.

Unos días después, 'En boca de todos' muestra unas impactantes imágenes grabadas por los vecinos en el que se puede comprobar el infierno que ha vivido esta niña durante años. En el vídeo, vemos cómo el padre de 38 años, está tirado en el patio de su vivienda con síntomas de ir drogado y en compañía de otros hombres en el mismo estado.

Hablamos con una vecina: "La madre siempre estaba bebiendo"

María, una de las vecinas que ha grabado las imágenes del padre drogado, hablaba con nosotros en directo y comenzaba asegurando, que la mayoría del bloque sabía la vida que llevaba este hombre. Así mismo, indica, que la madre de la menor que denunció los hechos era muy problemática: "No tiene muy buena reputación, siempre estaba bebiendo y atemorizaba a todo el mundo".

Por otro lado, en referencia a si esta vecina podía llegar a pensar lo que este padre hacía con su hija, ella señalaba que no se lo imaginaba: "No me lo creía porque muchas veces he visto al padre con la niña paseando y llevándola al colegio, no me podía imaginar lo que ocurría detrás".

La vecina también explicaba, que no era la primera vez que acudía la policía a esta vivienda: "En esa casa entraba y salía mucha gente. Nosotros hemos llamado mil veces a la policía y acudían, pero no pasaba nada".

Por último, María aseguraba que el colegio estaba advertido de que algo ocurría: "Gente de la zona ha llamado al colegio para decir que por favor hicieran algo con esa niña antes de que la pasase algo".