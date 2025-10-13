'En boca de todos' ha conectado en directo con los hermanos de los encarcelados

Dos españoles permanecen encarcelados en una de las prisiones más peligrosa de Guinea desde el pasado mes de enero. Los hombres fueron detenidos por una presunta trama de corrupción, algo que les pilló completamente por sorpresa porque todo ocurrió cuando iban a una reunión de empresa con el director, quien no se presentó, por lo que sus familias no saben qué pasó realmente y piden socorro desesperadamente.

'En boca de todos' ha conectado en directo con los familiares de los dos hombres detenidos, en concreto con Javier, hermano de David y con Aarón, hermano de Javier, quienes explican detalladamente todo lo que saben y denuncian por todo lo que están pasando sin que nadie haga nada por ayudarles.

Javier explica que no entiende por qué están detenidos: ''Certeza y acusación no tenemos. Según la publicación del Ministerio de Exteriores, en la última que hicieron del Ministerio de Exteriores guineano, estaban detenidos en el marco de la investigación de la empresa, ese es el motivo'', e indica que no saben de qué delito les acusan, y cuenta que el Gobierno de España sabe desde el primer día lo que ocurría.

''Nosotros tenemos contacto directo con la Embajada y siempre nos transmite la misma información y es que están en contacto con el Gobierno y que le transmiten toda la información al Gobierno. Pero nosotros tuvimos ya una reunión con el Ministerio de Exteriores pidiéndoles por favor apoyasen una denuncia al Parlamento Europeo y se negaron'', cuenta Aarón.

Además, cuentan que llevan sin saber nada de ellos cuatro meses: ''La Embajada nos dice que trabaja a diario desde el primer día y nos consta porque nos informan (...) Dijimos que el camino de la embajada no era el correcto y que lo hiciese el Gobierno directamente con los dirigentes de Guinea, también se negaron a ello, dijeron que son el camino y vía que creían conveniente, trabajar a través de la embajada. Y desde entonces han seguido por ese camino y el resultado es el que vemos que cada vez están peor, que van cuatro meses incomunicados''.

''La familia de España no ha hablado con ellos desde enero porque no pueden coger un teléfono, no se puede comunicar con carta, no hay nada de eso. Mi cuñada, que es familiar y está allí, sí los visitaba antes, pero ahora lleva cuatro meses sin poder visitarlos. Están psicológicamente fatal. Ya habían hecho alguna huelga de hambre y demás y entonces psicológicamente y físicamente, muy mal. Mi hermano y David han hecho huelgas de hambre. Han llegado a la enfermería a ponerle suero, o sea que espero desde entonces... Es que no sabemos si la cosa ha ido peor o a mejor porque nadie'', añaden los familiares de los detenidos.