El calvario de dos hermanos encarcelados en la misma prisión de Siria

"Los guardias nos daban patadas para no tocarnos con las manos. Tenían una espada de goma con la que nos pegaban en la espalda y en las plantas de los pies. Íbamos siempre descalzos y no podíamos quejarnos", relata Mohammed, preso durante cuatro años por militar en un partido islamista.

Estuvo en la cárcel roja donde el régimen de Bashar al Assad metía a sus peores enemigos. Mohammed estuvo bajo tierra, un lugar del que casi nadie podía salir. Él mismo lo califica como una "tumba, un infierno" . Fueron cuatro años y medio de miedo, de torturas, de dolor y de no saber si iba a vivir o si iba a morir. Las palizas eran constantes y no vio el sol durante todo ese tiempo, algo que es evidente dado su color de piel.

Sobre los rumores de que a los presos les diesen de comer a los muertos, Mohammed lo desmiente y asegura que no cree "que pasase eso". Aunque tampoco vio con sus propios ojos muchas de las torturas descritas durante estos días. No dice que no sucedieran, pero en ese infierno la curiosidad era una pena de muerte.