Miguel Barroso 13 OCT 2025 - 11:24h.

Las lluvias torrenciales provocan numerosos daños en Tarragona: los torrentes han anegado pueblos y destrozado todo lo que el agua se ha encontrado a su paso

Inundaciones en pueblos, carreteras y vías de tren: los estragos que está dejando la DANA Alice en Tarragona

La DANA Alice está causando estragos a su paso por la Comunidad Valenciana y Cataluña. Las lluvias torrenciales en el sur de Tarragona, han desbordado barrancos dejando municipios como La Ràpita, Santa Bàrbara o Godall completamente anegados y con numerosos daños materiales. 'En boca de todos' se ha desplazado hasta esta zona y hemos entrevistado a una vecina afectada por este temporal.

La Generalitat ha declarado esta noche la situación de emergencia en cinco comarcas del sur de Cataluña (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, y Terra Alta), lo que permitirá solicitar la ayuda de la UME si fuera necesario.

El programa conectaba con Marita, una vecina afectada por las lluvias de La Ràpita, en Tarragona: "Nacho, esta calle era exactamente igual que el barranco del Poyo, fue terrorífico. Cuando vi a la ola llegar junto con un montón de coches, cogí una mochila y me subí al primer piso", comenzaba afirmando Marita, vecina afectada por las lluvias en La Ràpita, Tarragona.

Tras escuchar las primeras palabras de esta señora, Nacho Abad mostraba su tristeza por lo que había tenido que vivir la invitada y expresaba: "Lo siento muchísimo, tiene que ser muy doloroso perder una vida de recuerdos, de bienes y ver así tu casa inundada". Marita asegura que ha sido horrible, pero al mismo tiempo buscaba consuelo indicando que todo es material: "Gracias a Dios no ha habido víctimas mortales".

Acto seguido, Marita lanzaba un duro mensaje al Gobierno: "Menos políticos de mierda y gente más realista. La mayoría debería de estar en la calle. Toda la gente que está aquí ayudando, todos son vecinos de la calle", apuntaba.