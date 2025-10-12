Las lluvias torrenciales que está dejando la DANA Alice en el sur de Tarragona han inundado pueblos, carreteras y vías de tren

Las fuertes lluvias que deja la DANA Alice causan varias incidencias tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana

TarragonaLas lluvias torrenciales en las comarcas del sur de Tarragona han desbordado torrentes, han inundado calles de pueblos como la Ràpita, Santa Bàrbara o Godall, y han anegado la autopista AP-7 y las vías de tren, sin que consten de momento fallecidos.

La Generalitat ha declarado esta noche la situación de emergencia en cinco comarcas del sur de Cataluña (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, y Terra Alta), lo que permitirá solicitar la ayuda de la UME si fuera necesario.

Se aconseja a los ciudadanos de las comarcas afectadas que no salgan de casa

La DANA Alice ha dejado precipitaciones intensas que algunos alcaldes de la zona han calificado como "históricas", especialmente en el Montsià, la comarca más meridional de Cataluña, donde por ejemplo la localidad de Mas de Barberans ha llegado acumular 187 mm de agua.

Si bien las intensidad de la lluvias torrenciales ha aflojado al final del día, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) no descarta que vuelva a haber aguaceros mañana, aunque quizás con menos virulencia.

Como medida de precaución, la Generalitat ha suspendido las clases de escuelas e institutos este lunes en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta.

En una atención a los medios de comunicación, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha aconsejado a los ciudadanos de estas comarcas que hagan teletrabajo mañana, si es posible, y que eviten desplazamientos, unas recomendaciones que se les harán llegar también a través de un mensaje a sus teléfonos móviles

También ha explicado que quedan suspendidas actividades y desplazamientos de servicios para personas vulnerables, como centros de días para personas mayores o discapacitados.

Parlon no ha precisado si hay heridos o desaparecidos por este episodio de lluvia torrencial y ha explicado que hay unas 150 personas que están siendo atendidas por Cruz Roja y el Ayuntamiento en Tortosa (Tarragona) en instalaciones municipales, así como un número indeterminado en Freginals.