Los vecinos de Los Alcázares y San Javier, en Murcia, han pasado una noche terrible

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha visitado Pilar de la Horadada

Los vecinos de Los Alcázares y San Javier, en Murcia, han pasado una noche terrible. Se han registrado cientos de incidencias, cortes de carreteras y rescates en mitad de la noche, tal y como informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

En Los Alcázares, las tres ramblas que cruzan su término municipal se desbordaron, porque hubo momentos a lo largo de la madrugada en los que sus caudales llegaron a superar los 30.000 litros por segundo.

Eso hizo provocó la inundación de calles y carreteras y que se elevase a nivel 2 la emergencia. Además, algunos vehículos quedaron atrapados, por lo que la Guardia Civil tuvo que rescatar a algunos conductores.

Inundaciones en San Javier

La situación se extendió también a San Javier, con medio metro de agua en algunas zonas, y al Mirador, con vehículos atrapados.

Hasta 70 vecinos han tenido que ser asistidos en las más de 300 incidencias registradas y aunque lo peor parece haber pasado, siguen suspendidas muchas actividades deportivas y culturales. Además, se sigue pidiendo precaución en los desplazamientos: hasta 11 carreteras secundarias han estado cortadas en la región.

Carlos Mazón visita Pilar de la Horadada

En Alicante también ha parado de llover, de momento, pero la DANA deja más de 70 evacuados, que ya han podido regresar a sus casas, y varios cortes de carreteras, tal y como informa Mar Bonet.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha visitado Pilar de la Horadada, donde se han llegado a acumular más de 150 litros por metro cuadrado.

Una fuerte tromba de agua dejó anegadas varias calles del municipio y obligó al desalojo de 72 vecinos de las pedanías de la localidad, que por la mañana ya han podido regresar a sus casas.

También se estableció el nivel 1 de emergencias por inundaciones y se tuvo que cortar un túnel de la AP-7 que une Alicante con Murcia. Por la mañana, se ha reabierto el carril en dirección a Alicante, pero el otro permanece cerrado al tráfico.

Los accesos a la capital, el barranco de las Ovejas y el que desemboca en la playa de la Albufereta, se han convertido en auténticos ríos.

Pese a que Alice se debilita en Alicante, se mantiene la situación 1 del plan especial frente al riesgo de inundaciones por el desbordamiento del canal Tajo-Segura.

En Valencia las lluvias también han sido intensas con carreteras cortadas y túneles inundados en localidades como el Puerto de Sagunto o Alginet, según informa en el vídeo Ángela Julve.

Todo el litoral de Valencia y Castellón y el norte de Alicante continúan en alerta naranja.

La DANA azota Baleares

En Baleares también hay alerta naranja por lluvias tanto en el norte y este de Mallorca, como en Ibiza y Formentera, según informa Esther Sosa.

La DANA Alice ha afectado especialmente a primera hora de la mañana y durante la madrugada, impactando sobre todo en Ibiza y Formentera.

En solo 24 horas se han registrado más de 1.500 rayos, que han dejado sin suministro eléctrico a más de 500 usuarios en Formentera y a más de 200 en Ibiza.

En cuanto a las precipitaciones, también se han producido acumulaciones importantes: se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la Sierra de Tramuntana (Mallorca) y más de 60 litros por metro cuadrado en San Antonio de Portmany (Ibiza).

De cara a la tarde, se espera que las lluvias vuelvan a reactivarse con fuerza en algunos puntos del archipiélago, dejando nuevas precipitaciones significativas.

Se desborda un barranco en Pinos Puente, Granada

Y el temporal también ha afectado a la provincia de Granada. En Pinos Puente, se ha desbordado el barranco de Casa Nueva, tal y como informa Núria Cabrera.

La tromba de agua que cayó el viernes hizo que el barranco que pasa por la localidad se desbordara. El agua arrastró todo lo que encontraba a su paso —escombros, contenedores— e inundó tres bajos de viviendas.

Los operarios llevan toda la mañana limpiando las calles para que, lo antes posible, el pueblo vuelva a la normalidad.