Activado el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 en Ibiza y Formentera, en SO-1 en Mallorca y en SO-0 en Menorca

La DANA Alice causa estragos en Murcia y Alicante: cientos de incidencias, cortes de carreteras y rescates

La situación de inestabilidad causada por la DANA Alice ya ha pasado de largo por la Región de Murcia sin causar daños personales, mientras avanza el riesgo de lluvias fuertes y persistentes por las regiones del norte del Mediterráneo, especialmente en Baleares, Castellón y Tarragona.

Baleares: alertas en los móviles y vuelos retrasados

Protección Civil ha enviado esta tarde una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca, Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución" por las lluvias intensas que se prevé que puedan caer en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido este sábado el aviso naranja a todo el archipiélago, después de que haya descargado "con más virulencia de la esperada" en Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera, que había bajado a amarillo a primera hora de la tarde se ha reactivado el naranja horas después ante los "fenómenos observados".

Por su parte, Emergencias también ha ampliado el llamado Índice de Gravedad 1 (IG-1) de prevención a todas las islas hasta el domingo. Las lluvias intensas y tormentas por la DANA Alice en Baleares han provocado averías y cortes eléctricos que han afectado a unos 900 usuarios en todas las islas, así como 17 vuelos cancelados o retrasados. Los puertos operan con normalidad, al igual que el aeropuerto de Menorca.

Comunidad valenciana, evacuados en Alicante

Emergencias ha avisado de tormentas puntuales que pueden ser "muy intensas" a partir de las 20:00 horas de este sábado en las zonas en la que está activo el aviso naranja, que son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante. Ya se están produciendo estas tormentas intensas en algunos municipios como Carcaixent (Valencia), donde se están registrado acumulados muy elevados. Un núcleo de precipitación estático con intensidad torrencial focalizado en ese municipio ha dejado 70 litros por metro cuadrado en solo treinta minutos y 110 l/m2 en apenas una hora.

Alice ya ha dejado en la Comunidad Valenciana desde que comenzó más de 250 litros acumulados por metro cuadrado en algunas zonas y cerca de 400 incidentes gestionados por el 112, además evacuaciones, el corte de algunas carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos. En la provincia de Alicante han sido evacuados de forma preventiva unos 60 vecinos de sus viviendas en Pilar de la Horadada por riesgo de inundaciones que volvieron horas después. A esa localidad ha acudido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, donde ha asegurado que "sorprendentemente" el momento "más duro de lluvia" fue cuando la AEMET "ya había eliminado la alerta roja".

A consecuencia del temporal, la línea 1 de metro entre Torrent y Castelló se ha tenido que interrumpir y se ha establecido un servicio de autobús que no para en apeaderos. También la circulación ferroviaria por vía I entre Catarroja y Alfafar-Benetusser por la presencia de un árbol apoyado sobre la catenaria.

Generalitat de Catalunya, alerta en Tierras del Ebro

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha pedido precaución y no cruzar zonas inundables ante las lluvias intensas previstas esta tarde y mañana en la zona de las Tierras del Ebro, en el sur de Tarragona, donde está activada la alerta del plan Inuncat. Según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), los chubascos serán intensos en el sur, con acumulaciones de cien litros por metro cuadrado en veinticuatro horas, una inestabilidad que se prolongarán hasta el lunes y que este domingo afectará también a las comarcas del litoral tarraconense y barcelonés, aunque la lluvia será en esas zonas menos intensas. Hay también mala mar.

Se ha pedido a la ciudadanía que se informe de la situación de las carreteras y del tiempo a la hora de planificar sus actividades este sábado y la mañana del domingo. Además se recuerda que nadie debe travesar zonas inundables, aunque parezcan poco profundas, pues puede ser arrastrado por al corriente.

Las lluvias remiten en Murcia

La situación de inestabilidad por el paso de la dana Alice ha mejorado y varios evacuados han empezado a regresar a sus lugares de residencia, sin que haya sido necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares. Tras recorrer de madrugada las zonas más afectadas por riesgo de inundaciones, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presidio el Consejo del Gobierno en la localidad de San Javier, donde ha hecho balance de la situación sin pérdidas personales: "Estamos todos". El rey ha llamado a López Miras para interesarse por la situación generada por el paso de la dana.

La Unidad Militar de Emergencias desplazada ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas por las intensas lluvias no ha tenido que actuar. La Confederación Hidrográfica del Segura ha realizado esta madrugada alivios controlados del caudal circulante por el canal postrasvase Tajo-Segura en la zona del Campo de Cartagena, la más afectada por las lluvias de la dana Alice, para evitar una rotura que hubiera causado una inundación incontrolada.