La DANA Alice empeorará este fin de semana: ¿Cuánto durará?

Marta Aguirregomezcorta 10 OCT 2025 - 17:13h.

La DANA Alice seguirá potente, al menos, hasta el lunes pero seguirá la inestabilidad hasta el jueves

La DANA se agrava en un fin de semana muy adverso con lluvias de hasta 180 litros en 12 horas.

"Desalojen la zona, riesgo de inundaciones". Este aviso de la Guardia Civil es la frase que más se ha escuchado en las últimas 24 horas en las zonas más afectadas por la DANA Alice.

Y las que quedan, porque Alice, la primera DANA con nombre, no va a dejar de azotar la zona del Mediterráneo hasta el lunes, con un fin de semana que exigirá extremar las precauciones, y se mantendrá hasta el jueves, informan Nuria Gutiérrez, Sofía Muñoz, I. Fernández y M. Bonet.

Cartagena y Mazarrón reciben el azote de Alice

Por el momento ya se ha cebado con la Región de Murcia. Cabo de Palos, Cartagena, Mazarrón han sido las zonas más afectadas lluvia con 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas. En la Rambla de Benipila hay temor de desborde. Los municipios del Mar Menor como Campo de Cartagena y Mazarrón van a ser golpeados con 180 litros en 12 horas. Al menos, esta vez se ha sido previsor -nadie logra olvidar lo sucedido en Valencia hace seis meses- y los pequeños no han ido a clase.

El día a día no va a ser fácil por el momento. En una Manga inundada, circular por San Pedro del Pinatar, por ejemplo, era una odisea. En Cabo de Palos, el puerto también se ha desbordado.: han caído 125 por metro cuadrado y se esperan 200.

Las tormentas no cesan en el sur de Alicante, en puntos como Pilar de la Horadada. Hasta 40 litros en sólo media hora ha caído en las comarcas de la Marina Alta y la Safor.

Los avisos rojos obligan a extremar las precauciones

Alice alcanzará este fin de semana, sobre todo el viernes y sábado, su mayor adversidad y dejará lluvias que podrán superar los 180 litros en 12 horas con vientos muy fuertes en provincias como Alicante y Murcia, en alerta roja por riesgo extremo.

Las intensas lluvias de esta madrugada en la Región de Murcia han provocado 142 incidencias en diversas localidades, en su mayoría por obstáculos en la vía y achiques de agua. En zonas como el Valle del Segura se ha suspendido la actividad lectiva y también la de los centros sociales de trece poblaciones.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cartagena (Murcia) han acogido hoy a 35 personas, entre transeúntes y residentes de una urbanización y un camping con orden de desalojo. A ello se suman los trabajadores del astillero de Navantia también desalojados ante la crecida de la rambla de Benipila, muy próxima a la factoría.

En la Comunidad Valenciana, la DANA está dejando acumulados también muy abundantes de agua y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya pide evitar los desplazamientos. El problema es estar encerrado cuatro días en casa, y más si hay niños

En Alicante, desde las 19:30 horas de ayer hasta las 7:30 horas de esta mañana han realizado 31 intervenciones, principalmente por achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos de la vía pública, según el consorcio de bomberos. En Valencia en torno a las 6 horas de esta mañana, fue retirado un árbol en el Puig, entre otras incidencias por el agua.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha pedido mucha "precaución" durante este viernes y sábado en puntos del área mediterránea peninsular y de las Baleares, cuando las precipitaciones podrán ser torrenciales; A partir del domingo, también se prevén tormentas muy fuertes, pero "las zonas afectadas serán menos extensas".

El sábado: lluvias intensas del Delta del Ebro al norte de la provincia de Alicante

Para el sábado, "continuará la situación de inestabilidad", y aunque hay "incertidumbre" sobre la posición de la DANA Alice, en principio, las lluvias más intensas se desplazarán ligeramente más al norte que el viernes, en una franja que abarca desde el Delta del Ebro, en el sur de Tarragona, hasta el norte de la provincia de Alicante, ha incidido Del Campo.

En toda esa zona, incluyendo áreas costeras y prelitorales, además de en las Baleares, se esperan "chubascos muy fuertes, persistentes y, en algunos casos, de carácter torrencial, con riesgo de inundaciones y crecidas puntuales de cauces".

Ante esta situación, la Aemet ha activado el aviso naranja para mañana en las Baleares, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, donde se prevén acumulaciones de entre 30-40 litros en una hora o 100 litros en 12 horas.

También podrían registrarse lluvias muy intensas en Baleares, mientras que en otras zonas del interior oriental y el centro peninsular se prevén chubascos más dispersos y de menor intensidad.

El domingo: los litorales y prelitorales de la Comunitat Valenciana y Cataluña serán los más afectados

El domingo se mantendrá el "tiempo inestable, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores" y continuarán los chubascos, especialmente fuertes en Baleares y en el área mediterránea, donde las tormentas tenderán a desplazarse hacia el norte.

Los litorales y prelitorales de la Comunitat Valenciana y Cataluña —en especial el sur de esta última y el norte de las Baleares— serán las zonas más afectadas; En el resto del país, predominarán los cielos poco nubosos o parcialmente despejados.

Seguirá la inestabilidad hasta el jueves

A partir del lunes, la inestabilidad se extenderá a más regiones, aunque con menor intensidad. Se esperan cielos nubosos en buena parte del país y chubascos ocasionales en el centro y este de la península, así como en Baleares, sin descartar lluvias débiles en el Cantábrico y en puntos de Andalucía.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán de nuevo en las zonas costeras y adyacentes de Cataluña y la Comunidad Valenciana y desde el martes y, al menos, hasta mediados de semana, persistirá la probabilidad de lluvias en estas áreas, aunque serán menos abundantes que en días previos.

En cualquier caso, "todo apunta a que hasta el jueves seguirá la posibilidad de precipitaciones en el litoral mediterráneo", ha finalizado el portavoz.