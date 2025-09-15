Miquel, alumno afectado: "Me alegré pensando que el día siguiente no habría clase"

ValenciaSolo hay orgullo para el profesorado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, en Valencia. Sus alumnos han publicado 'Dana', el primer libro recopilatorio de testimonios de víctimas de la riada que asoló el municipio el pasado octubre, acabando con la vida de 228 personas. Ahora, casi 11 meses después, podremos conocer mejor sus vivencias desde dentro, informa en el vídeo Manu Reyes.

La vuelta al instituto de estos alumnos es quizás la más dura. Todo ha cambiado desde aquel 29 de octubre. Han dejado atrás gente y, como dice su profesor en el libro que han escrito, también su infancia entera, que terminó cuando llegó el agua.

Recopilan los terroríficos testimonios de lo que vivieron aquella tarde

"Me empezaron a llegar mensajes por mi grupo de amigos y de clase de que el pueblo se estaba inundando", recuerda Miquel García, estudiante y escritor del libro. "Inocente de mí, me alegré pensando que el día siguiente no habría clase". Y no hubo. De hecho, ya no hay instituto. Ellos se emocionan al verlo por primera vez derribado y al recordar la dureza que vivieron.

Los más afortunados lo vieron desde sus casas. Observaron el agua y el lodo llegar rápidamente y llevárselo todo más rápido aún. "Veía coches amontonados. Se veían desde muy cerca de mi balcón, tan cerca que veía personas dentro", narra Carmen Anaya con horror. "No me lo esperaba, que hubiera tantos fallecidos presentes al lado de mi casa".

Sus testimonios son traumáticos. Para prueba el de Daniela Fernández. "Hemos visto de todo", asegura. Estos jóvenes y sus familias se vieron hasta arriba en el lodo y también en la impotencia. "Yo y mi familia intentamos salvar a gente, pero no lo pudimos conseguir, por desgracia", añade. Ahora, procuran sobrellevar el trauma. "Vives con el hecho de que intentaste ayudar a alguien y no pudiste hacerlo. Es difícil", confiesa.

También narran emotivos reencuentros y rescates

Pero en la DANA no todas las historias tuvieron un final trágico. También escriben que vivieron momentos de alivio en mitad del desastre. Sin ir más lejos, una joven alumna recuerda el reencuentro con su madre después de que todo acabase: "De esos abrazos de los que no te quieres separar. Fue súper emotivo, todos llorando".

Son historias que ponen los pelos de punta. "Delante de mi casa quedó atrapada la panadera y su marido", rememora Daniela Fernández. "Estaban todo el rato gritando que se iban a ahogar. Vino su hijo corriendo con el coche y los pudo salvar. Fue súper emotivo. Yo lo vi desde el balcón, cómo se abrazaban, cómo lloraban".

El recopilatorio es un homenaje y una forma de aliviar el trauma

A pesar de perder tanto, contarlo ha sido una forma de no perder todo. Ahora, les queda el recuerdo y la memoria. Redactar un recopilatorio común fue también una manera de alivio colectivo para que la salud mental no explotase. "De un segundo para otro ya no teníamos pueblo. Nos motivó la idea de que era una forma también de desahogarnos, de compartir", apunta Paula Cosín.

Sus profesores enseguida vieron que aquella pequeña reunión de testimonios era más importante de lo que pensaban. "Yo leí lo que habían escrito y reconocí valor, tenía mucho valor", dice su maestro, Abili Fernández. El resto es historia y estas 'crónicas del barro' ya están en las librerías. Una narración llena de sentimientos puros, tragedia y honestidad brutal. Y la cuentan para quien no la vivió, para volverla a recordar y para los que nunca volverán.