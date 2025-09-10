El sentimiento generalizado en Paiporta es que la recuperación del pueblo es más lenta que la del resto de municipios

Las ONG siguen repartiendo alimentos 10 meses después de la DANA: "Vamos a estar aquí hasta que la gente lo necesite"

ValenciaLa vuelta al cole en Paiporta está siendo caótica, especialmente en cuanto al tráfico. La lenta reconstrucción de puentes y accesos afectados por la DANA convierte en una ratonera las salidas y entradas de este municipio. Cada mañana los vecinos se enfrentan a retenciones eternas en hora punta para llegar al colegio o al trabajo, informa en el vídeo Manu Reyes.

Cuatro puentes tiene en total la localidad, todos cruzando el Barranco del Poyo, la rambla que se desbordó el pasado 29 de octubre y cuyas zonas aledañas quedaron totalmente arrasadas. De ellos, solo quedan dos pasos funcionales: uno en una punta del pueblo y el otro, más en el centro, de solo un sentido. La pasarela peatonal fue destruida y hay un cuarto que en estos momentos está cortado por obras.

Rutas al trabajo que triplican su duración habitual

Dado que el torrente atraviesa el pueblo por la mitad, muchos paiportinos tienen que buscar rutas alternativas. "A primera hora de la mañana, sobre todo cuando se junta el horario laboral con el horario escolar, sí que suele haber bastante tráfico y es complicado entrar y salir de Paiporta", afirma Ignacio López, afectado. "Creo que va bastante lento en comparación también a otros pueblos", añade.

El puente del metro de Paiporta es ahora mismo la única vía de entrada y salida a cada una de las partes del pueblo, y está situado en un extremo. "El puente nuevo está cortado y en el viejo solamente hay circulación en un sentido, de entrada hacia el municipio. Es bastante limitado", explica Pedro Rubio, otro vecino afectado. Desde la DANA, su ruta al trabajo se ha duplicado: "Siempre que hay que ir, por ejemplo, a la otra parte del pueblo. Hay que dar toda la vuelta por Picanya y hace que la vida sea un poco más complicada".

La sensación de que algo está fallando en la recuperación de Paiporta

Los cerca de 30.000 vecinos de Paiporta han visto como, desde la DANA, su localidad está partida y los problemas de incomunicación por los puentes se ven agravados. "La verdad, es un fastidio. Por las mañanas sobre todo con la vuelta al cole es una locura, porque solo hay una salida hacia la autovía y es en la otra parte del pueblo", se lamenta Fernando, un trabajador afectado. Su viaje laboral diario ha pasado de durar entre cinco y 10 minutos a 30.

"Como peatón, el ambulatorio nos coge en el otro lado", añade Fernando. El sentimiento en la localidad es de desasosiego, parece que nada aquí avanza en comparación con los demás municipios de la zona cero. Demasiadas casas y calles siguen casi como al principio. "Se ve claramente que la evolución no es como en otros pueblos", apunta este vecino. No pueden creerse que, aún ahora en septiembre, 316 días después, sigan teniendo que revivir el desastre cada día.