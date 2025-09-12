Todas las puertas de vehículos que conforman la obra son de coches afectados por la riada

Mazón defiende que en la reunión del CECOPI se actuó cuando recibieron "información más precisa" de la DANA

Compartir







VilamarxantEn Vilamarxant están creando un recuerdo de los hechos de la DANA: una Torre de Babel hecha de puertas de los miles de vehículos destrozados y sus historias. Son puertas aún con barro y recuerdos, farolas, bicis, Policía, la luz del sol contra las puertas destrozadas refleja todo lo que sucedió.

En Valencia, nuestro compañero Manu Reyes ha visitado a un artista que ha hecho una escultura muy especial. Es una escultura para recordar a los que ya no están por culpa de la DANA y está hecha con puertas de los miles de coches afectados por la riada.

PUEDE INTERESARTE Vuelta al cole caótica en Paiporta con la mitad de los accesos a la localidad aún cerrados 10 meses después de la DANA

“Todas las puertas que hay aquí y todos los vehículos están afectados por la DANA", dice el organizador

Agustín Méndez, organizador de la Torre Babel de la DANA, explica que esta obra se hace para “reflejar aquello que ha sucedido en Valencia”. “Todas las puertas que hay aquí y todos los vehículos están afectados por la riada”, añade. Un homenaje a los que se perdieron en ciudades, caminos y en el campo.

Agustín se rompe al recordarlo: “Y la gente que les ha pillado en el campo. Sola”. Entramos a la torre, donde en el interior, al otro lado de las puertas, se vivieron las historias más duras del 29 de octubre de 2024. Historias como la de Jessica, quien casi pierde su vida. Ella perdió algo muy valioso: la vida de su mejor amigo.

PUEDE INTERESARTE El temporal aumenta la preocupación por el sistema del alcantarillado en la zona cero de la DANA

"Esto será un proyecto muy bonito y espero que esto nunca se olvide”, confiesa Jessica

“Yo iba con mi coche, que me entró el agua por las puertas al coche", recuerda ella. "Lo que sí que tenía claro es que en el coche no me iba a quedar. Quería salir de ahí, cogí, me di la vuelta, vi mi coche que ya flotaba y ya no vi a mi perro más ahí. La realidad siempre supera la ficción, dicen. Esto será un proyecto muy bonito y espero que esto nunca se olvide”, afirma visiblemente emocionada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Lucas Karvaz, el escultor de esta obra, cuenta cómo surgió esta idea: “Dándome cuenta de que había tanto descontrol y desconcierto al principio. Pensé en la Torre de Babel y en hacerlo con las puertas de los coches afectados". Esta es una historia, la del interior de los cientos de miles de coches y de las vidas que se perdieron. Un relato que va de dolor, pero también de recordar lo que aquí ocurrió.