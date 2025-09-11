El presidente valenciano ha señalado al CECOPI y ha recalcado que trabaja con un sistema obsoleto

Los audios complican la situación de Salomé Pradas: la exconsejera de Emergencias sí que dio instrucciones en la DANA

Compartir







El presidente valenciano, Carlos Mazón, se ha pronunciado por primera vez desde que salieron a la luz los audios de la reunión del CECOPI en las horas clave de la DANA. Según informa Manu Reyes, Mazón ha manifestado que respondían según iban teniendo la información y no al revés porque no querían trabajar con información errónea.

Mazón ha aprovechado para señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar en la que ha descargado responsabilidad. El presidente valenciano ha dicho que trabajan con un sistema obsoleto. Sobre el Estado, el presidente valenciano ha recalcado que no tienen respuesta por parte de ellos y que espera una inversión en la zona de la DANA antes de las lluvias torrenciales del invierno.

PUEDE INTERESARTE Vuelta al cole caótica en Paiporta con la mitad de los accesos a la localidad aún cerrados 10 meses después de la DANA

Pilar Bernabé afirma que el audio demuestra que tenían el Sistema Es-Alert listo

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha asegurado que la filtración del audio demuestra que tenían el Sistema Es-Alert listo antes de las 19:00 horas de la tarde. El día de la riada, una cámara de la televisión valenciana graba la reunión del CECOPI. Salomé Pradas, por entonces consellera de Justicia e Interior, da instrucciones del contenido del Es-Alert, que nos enviaría hasta una hora y 11 minutos después.

Pradas pregunta por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ya estaba conectada esperando a que le dieran paso. La consellera también pide el contacto de Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vicent Mompó, presidente de la Diputación, es quien realiza esa llamada.

PUEDE INTERESARTE El temporal aumenta la preocupación por el sistema del alcantarillado en la zona cero de la DANA

Mazón sostiene que se hizo cuando había información más precisa

A esas horas, Emergencias había recibido más de 15.000 llamadas. Utiel es una de las zonas más afectadas. Hoy, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha reaccionado a estos audios. “A las 19:00 horas de la tarde, cuando nos conectaron de nuevo, ya tenían preparado el examen, que fue una negligencia generalizada”, apunta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Y Mazón resalta que esto fue en el momento en el que se dispuso de información más precisa, cuando ya se pudieron tomar decisiones y no al revés. El presidente no llegó al CECOPI hasta las 20:30 de la tarde, una hora y media después de que se grabaran estas imágenes.