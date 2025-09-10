Salomé Pradas sí que dio indicaciones aunque en su declaración judicial ella dijo que no tomó las decisiones

Salomé Pradas rompe a llorar ante la jueza de la DANA y admite que no tenía experiencia en emergencias

El mensaje de Es-Alert se gestionó en el CECOPI, el órgano de Dirección y Coordinación de la Emergencia con la entonces consejera Salomé Pradas, al frente. Las imágenes de la reunión, hasta ahora mudas, sin sonido ambiente, adquieren una relevancia mayor hoy porque 'RTVE' ha tenido acceso a ellos. En ellos se escucha cómo da instrucciones e incluso llega a decir que "no le apetece" llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica.

El primer audio se da a las 18:59 horas de la tarde. Es una conversación de interés porque se le escucha a la consejera dar instrucciones sobre qué incluir en el mensaje que se enviará más de una hora después. “Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", señaló.

"¿Le llamamos? Miguel Polo a mí no me apetece llamarlo”, confesó Pradas

Salomé Pradas sí que dio indicaciones aunque en su declaración judicial dijo que ella no tomó las decisiones, sino los técnicos. A las 19:02 horas pidió retomar la reunión del CECOPI con la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

“¿Os conectáis porfa, Pilar?”, le dijo Pradas a Bernabé. "Ah, vale que no os vemos vale, gracias", le respondió. “Vale, ¿alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? Miguel Polo a mí no me apetece llamarlo”, destacó. No le apeteció llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica y al final lo hizo el presidente de la Diputación. En ese momento, había riesgo de rotura en la presa de la Forata.

"Seguimos sin poder acceder", resaltó el jefe de bomberos

La consejera preguntó después por Utiel y contestó el jefe de bomberos. “No, que seguimos sin poder acceder. Podemos intentar algún rescate más, pero hasta ahí, mientras esto no pare.... es que no, no. Es una situación crítica”, apuntó Basset. Una situación crítica que ocasionó la muerte de 228 personas. El retraso en la alerta y las responsabilidades de quién la envía es el objeto de las pesquisas de la jueza.

Desde el primer momento, el principal objetivo de la jueza era averiguar por qué esa alerta tardó tanto en llegar y por qué su contenido era erróneo. Recordamos que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y mando único de la emergencia el día de la DANA, descargó toda responsabilidad sobre los técnicos. Lo hizo en su declaración ante la jueza, una que no coincide con estos nuevos audios.