La exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA en un clima de máxima crispación entre las víctimas. Según informan Paula Hernández y Susana Camacho en el vídeo, Pradas solo ha mencionado a Carlos Mazón en una ocasión y ha sido para exculparle. La exconsellera ha asegurado que el mensaje de alerta a la población (ES-Alert) enviado a las 20.11 horas no se retrasó por el presidente de la Generalitat. Además, Pradas se ha descargado de responsabilidad afirmando que no dirigía nada y que no tenía experiencia en emergencias.