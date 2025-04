Los valencianos han recibido una carta del consorcio para decirles que si no hay coche no pueden recibir ayudas

“Yo no he podido hacer nada porque no sé dónde está mi vehículo", lamenta Graciela Ruiz

Cientos de coches, acumulados en el barranco del Poyo cinco meses después de la DANA: "Me da vergüenza"

Algunos conductores afectados por la DANA denuncian que se han quedado sin indemnización. Sus vehículos, arrastrados por la riada, están en paradero desconocido. El consorcio ha enviado una carta a los usuarios advirtiendo de esta circunstancia que se une a la odisea que supone para muchos encontrar su coche, según informa Manu Reyes.

Tener coche es un lujo que no todos pueden tener en las zonas afectadas por la DANA. Personas que perdieron los vehículos no pueden permitirse adquirir uno y no han recibido las indemnizaciones.

"Hemos recibido por correo electrónico que el consorcio no se iba a hacer cargo del vehículo", afirma José Alcaraz

Muchos valencianos han recibido una carta del consorcio para decirles que, si no hay coche, no pueden recibir ayudas. “Todos estos afectados que no pueden demostrar que su vehículo se lo han llevado, no pueden gestionar la baja. No ven cómo van a gestionar la compra de un nuevo coche”, explica Cristian Lesaec, presidente de la Asociación Afectados ‘Dana Horta Sud Valencia’.

José Alcaraz es uno de los afectados a los que el consorcio no le pagará su vehículo: “A raíz de la riada, el coche fue arrastrado y ha desaparecido. Nuestra sorpresa es que, días después, hemos recibido por correo electrónico que el consorcio no se iba a hacer cargo del vehículo porque no se había podido comprobar los daños”.

“Yo no he podido hacer nada porque no sé dónde está mi coche", sostiene Graciela Ruiz

Muchos usuarios se encuentran en una carretera sin salida: para cobrar necesitan la destrucción y dar de baja los vehículos. Un detalle que para muchos ha sido y será imposible porque no pueden encontrar sus coches. “Yo no he podido hacer nada porque no sé dónde está mi vehículo. Nadie me dice nada ni me explica nada. No puedo recibir ni pedir ayuda”, lamenta Gracriela Ruiz.

“El consorcio dice que, si no tengo vehículo, no hay ayuda. Yo tengo dos trabajos y teniendo coche tardo entre 15 y 20 minutos. En transporte público tardo entre hora y media y dos horas”, afirma Ruiz, quien depende de su vida laboral para sustentar a su familia. “En mi casa dependemos de mi trabajo”, añade. Una situación insostenible y sin salida, de momento, para conseguir arrancar e ir a trabajar o cubrir las necesidades más básicas.