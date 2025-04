La Generalitat Valenciana pone el foco en las ramblas y barrancos -los puntos más conflictivos con la DANA - para controlar y encauzar con el objetivo de que no se repita la tragedia. Según informa Manu Reyes , en el barranco del Poyo siguen acumulándose toneladas de chatarra . Y es que la normalidad sigue muy lejos en la zona cero de la riada, sobre todo para las empresas.

Más de 120.000 coches quedaron afectados por al riada. Gran parte de ellos han sido recogidos pero quedan zonas donde aún se acumulan por centenares. Trabajadores de la zona, como Nerea, no comprenden cómo aún continúa esta situación.

En el barranco del Poyo, junto al puente romano, se acumularon 2.228 metros cúbicos de agua, el equivalente a 920 piscinas olímpicas. El destrozo aún sobrecoge a los que trabajan en la reconstrucción. “A mí es que me da vergüenza que después de tanto tiempo no se haya movido nada y no se ha limpiado nada. Aquí hay un tanatorio, un sitio donde va a venir gente a velar a sus muertos”, lamenta Nerea M.