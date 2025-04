El listado de llamadas de Salomé Pradas el día de la DANA

El listado de las llamadas la tarde de la DANA revela que Salomé Pradas llamó a Carlos Mazón y este no contestó, al menos, en tres ocasiones. Según informan Manu Reyes y Susana Camacho en el vídeo, el registro indica que la consellera de Emergencias trató de hablar con el presidente de la Generalitat a las 16:30 horas pero no obtuvo respuesta y no consiguió hablar con él hasta una hora después. Una de las conversaciones entre ambos se produjo justo cuando se lanzó la alerta a los móviles.