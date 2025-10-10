David, el rostro de los negocios en quiebra tras la DANA: "Si lo sé, no vuelvo a abrir"

Un año después de la DANA, muchos negocios de los municipios más afectados están asfixiados.

Manu Reyes pone rostro a este drama con David y su negocio, el Bar cafetería Aldaia: se arrepiente de haber vuelto a abrir

Y un año después de la DANA, muchos negocios de los municipios más afectados están asfixiados. Tomaron las riendas de la reconstrucción de los locales que habían alquilado asumiendo gastos que ahora se han convertido en deudas. El 21% no podrá volver a abrir, pero los que lo han hecho están ahogados ya, otra vez.

Manu Reyes pone rostro a este drama con David y su negocio, el Bar cafetería Aldaia. "Nosotros vivimos un gran desastre, el agua llegó a más de metro y medio. El bar se lo llevó todo y tuvimos que renacer, volver a comenzar". Tuvieron que reformarlo todo pese a que el local era alquilado. Reconstruyeron el local con su esfuerzo aún estando de alquiler, muchos negocios se perdieron y el suyo, ahora, peligra: "Si un local como el Selvi, mítica pastelería, no ha podido abrir....A nosotros nos era imposible abrir y lo hicimos seis meses más tarde porque teníamos aún coches en la calle".

Aun recuerda cuando su hijo rompió a llorar cuando volvieron a abrir. "Al abrir la persiana, el chiquillo se derrumbó. Empezó a llorar como si se le hubiera perdido la vida aquí dentro", reconoce emocionado. Para él, este negocio mes su vida. No es solo orgullo de padre. Álex, que así se llama su hijo, lo reconoce. "Es mi vida, la verdad, no me gustaría irme de aquí".

La realidad es que el propietario les reclama los pagos del alquiler de los meses cerrados por la DANA y los anteriores. Todo el dinero de ayudas para arrancar de nuevo ya se ha ido. "Si llego a saber que no llegaba para reformar y para pagar lo que me pide el propietario no hubiera vuelto a abrir. Los sueños de hace un año ya no son los que eran".

El caso de David y su familia es el de tantos que volvieron abrir y ahora temen cerrar sin poder casi ni empezar.