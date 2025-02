Las pequeñas se están alojando en la casa de su abuela, pero la pareja duerme bajo la tela de la tienda. Han pasado por casas de familiares y amigos, pero no quieren separarse: “Te pueden acoger un día, pero al fin y al cabo, estamos solos ”. Lo que más les preocupa es la felicidad e infancia de sus niñas, que también se está viendo afectada por las circunstancias: “Le das una ayudita chiquitina y ya está llorando un montón”.

Aunque estén recibiendo la ayuda de amigos, familiares y organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, no han podido acceder a las ofertadas por el Gobierno. Ambos se alojaban en una vivienda de alquiler en negro. Además, no se encontraban empadronados, vivían al día y no afrontaron la burocracia necesaria. La pareja se encuentra al límite: “La DANA nos quitó el techo y ya esto nos ha destrozado la vida”.