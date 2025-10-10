Miguel Barroso 10 OCT 2025 - 14:23h.

'En boca de todos' habla con la víctima de una salvaje paliza: uno de los agresores ya ha sido detenido y el otro identificado

Un hombre ha recibido una brutal paliza en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria. Patadas y puñetazos que le llevaron directo al hospital para robarle el dinero que llevaba encima y su teléfono móvil. El programa conecta con la víctima y muestra el vídeo que recoge la enorme paliza que recibió.

En las imágenes que ha recibido 'En boca de todos', se puede ver como sin ninguna piedad y sin ningún escrúpulo, varios jóvenes dan una lluvia de golpes y patadas a un hombre que apenas puede defenderse y lo dejan tirado en el suelo.

Luis, la víctima, tras ver de nuevo el vídeo con la paliza que le dieron, empezaba relatando cómo sucedieron los hechos: "Yo iba al supermercado, me vieron y fueron a por mí. Son dos bandidos españoles que conozco de vista de verlos por el barrio".

Además, Luis nos confesaba sobre los autores la brutal paliza, que tienen un largo historial delictivo: "Cuando fue la policía a verme al hospital para tomarme declaración, me dijeron que eran expresidiarios".

"Tienes los ojos reventados y con sangre", afirmaba Nacho Abad al fijarse en las secuelas que tiene el apaleado.

Acto seguido, Juan, un testigo de los hechos, aseguró que la paliza fue descomunal: "Se le echaron encima y le dieron patadas, puñetazos e incluso le lanzaron piedras". Por último, comentaba que intentó atraparles o retenerles hasta que llegara la policía, pero no lo consiguió: "Intenté correr detrás de ellos, pero fue imposible".