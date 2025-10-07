Juan denuncia que un grupo de jóvenes magrebíes le agredieron tras pedirle papel de fumar: "Me hicieron un corrillo"

Una mujer, brutalmente atacada por dos perros al proteger a su hijo de tres años en Reino Unido: ''Me desgarraron la cabeza''

Compartir







Juan denuncia haber recibido una salvaje agresión por parte de un grupo de magrebíes. Según la víctima, estaba tomando algo en una terraza cuando un grupo de siete personas se acerca a él, le piden papel de fumar y como no tiene, éste les ofrece un cigarrillo y, en ese momento, le arrancan la cajetilla y uno de ellos le propina un brutal puñetazo. Además, el agredido nos confiesa también, que no ha recibido un buen trato por parte de los Mossos cuando fue a interponer la denuncia.

La víctima de la agresión ocurrida en El Vendrell (Barcelona), ha intervenido en directo en el programa para contar su versión de los hechos. Según explicaba, todo sucedió cuando se encontraba en una cafetería, a la que acude habitualmente cada semana.

"Yo suelo ir a una cafetería a tomar algo todas las semanas, y ayer estaba sentado cuando pasaron ocho chicos magrebíes y me pidieron papel de fumar", relataba. "Les dije que no tenía y les ofrecí un cigarro. De pronto, me arrancaron la cajetilla de las manos y salieron corriendo. Entonces salí tras ellos para intentar recuperarla", Juan continuaba con su testimonio asegurando que, al alcanzar al grupo, fue agredido por sorpresa. "Me hicieron como un corrillo y, sin yo verlo venir, uno de ellos me dio un puñetazo y me empezó a increpar", afirmaba.

Esta víctima de esta agresión indicaba, que la agresión no fue a más porque el dueño del bar donde se encontraba era magrebí: "Él intercedió y comenzó hablar en su idioma a estos chicos logrando parar la agresión".

PUEDE INTERESARTE Por qué está prohibido viajar con más de 100 mililitros en el equipaje de mano: la medida podría desaparecer

En referencia a las heridas ocasionadas tras los golpes y el puñetazo, Juan mostraba la venda que lleva puesta en la ceja derecha y explicaba: "Tengo seis puntos de sutura y el ojo ensangrentado".

Juan detalla el trato poco adecuado que recibió por parte de los Mossos

Antes de finalizar su testimonio, Juan explicaba que, tras sufrir la agresión, se subió al coche patrulla de los Mossos d’Esquadra para intentar localizar a los responsables. “Encontramos a uno y lo detuvieron”, relataba.

Sin embargo, así mismo denunciaba que, después de acudir al hospital para ser atendido por las heridas, volvió a la comisaría y vivió una situación que considera injusta por parte de los agentes. “Llegó la familia del chico que me había atacado y dijeron: ‘Venga, no pasa nada’. Yo comenté en voz alta: ‘Parece mentira que se tenga más empatía con los ladrones que con la víctima’, y el policía de guardia me respondió: ‘Tú no me vas a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo".